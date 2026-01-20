Bitget: „600 milioane de deţinători cripto în lume - ce urmează în 2026 şi de ce industria intră în etapa de maturizare?”

Industria cripto se maturizează, iar 2026 se conturează ca anul reglementării şi al integrării reale cu finanţele clasice, arată Ignacio Aguirre Franco, directorul de marketing al Bitget, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei. Datele globale confirmă interesul tot mai mare faţă de activele digitale, cu o estimare de 600 milioane de deţinători la nivel mondial, a relatat comunicatul.

Conform sursei citate, ultimul an a schimbat piaţa cripto, care a câştigat o legitimitate nouă în rândul investitorilor din întreaga lume. Activele digitale deţinute la nivel mondial este în creştere, pe fondul participării ridicate a investitorilor instituţionali, a relatat comunicatul. Mai mult, este vorba despre o schimbare structurală a întregului sistem financiar, în care activele tradiţionale şi criptomonedele se contopesc, potrivit sursei citate.

Tranzacţiile de retail au crescut cu 125% între ianuarie şi septembrie 2025, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2024, potrivit raportului TRM Labs 2025 Crypto Adoption and Stablecoin Usage, reiese din comunicat. Astfel, piaţa cripto demonstrează că a trecut de la „marginea internetului” în centrul comerţului de zi cu zi, a subliniat comunicatul de presă.

De asemenea, aproximativ 10% din cei 6 miliarde de utilizatori de internet deţin acum o formă de criptomonedă, mai arată raportul Digital 2026 Global Overview. Această cifră reprezintă o creştere de 12,5% a numărului total de deţinători între începutul lui 2025 şi începutul lui 2026, conform sursei citate. Totalul ajunge la 600 de milioane şi confirmă integrarea tot mai profundă a activelor digitale în viaţa „populaţiei online” globale, potrivit sursei menţionate.

Cele mai recente date ale raportului Digital 2026 Global Overview arată că 25% dintre deţinătorii de criptomonede au între 25 şi 34 de ani, în timp ce 20% dintre aceştia se încadrează în intervalul 16-24 de ani, iar 22% între 35 şi 44 de ani. Această fragmentare confirmă interesul din partea generaţiilor Millennials şi Gen Z, conform sursei citate. Este vorba despre grupuri mai tinere native digital, care manifestă adesea o neîncredere faţă de instituţiile financiare tradiţionale, a informat comunicatul.

Deşi cifrele la nivel global sunt impresionante, motivaţiile pentru adopţie variază de la o regiune la alta. Spre exemplu, America de Nord şi-a consolidat deja poziţia de centru instituţional global pentru activele digitale. Regiunea a înregistrat o creştere anuală de 49%, ceea ce reprezintă 26% din activitatea globală de tranzacţionare în perioada analizată, conform raportului Chainalysis 2025 Geography of Cryptocurrency.

În acest caz, principalul motor este integrarea pe scară mare a ETF-urilor spot pe Bitcoin, lansate de mari companii de administrare a activelor. Această tranziţie de la entuziasmul speculativ la alocarea de capital pe termen lung demonstrează că, în America de Nord, Bitcoin este privit tot mai mult ca un activ legitim de rezervă pentru trezorerii.

În contrast, regiunea Asia-Pacific conduce în ceea ce priveşte viteza de creştere, cu un avans anual de 69%. Aici, adopţia deschide un model bazat pe utilitate practică la nivel de bază. Portofoliile sunt foarte diversificate, reflectând nevoi concrete, de la utilizarea intensă a platformelor DeFi şi gaming blockchain până la servicii esenţiale precum transferurile internaţionale de bani.

În mod similar, în America Latină, activele digitale au evoluat într-o necesitate funcţională. Creşterea de 63% a regiunii este susţinută de o utilizare intensă a stablecoin-urilor ancorate la dolarul american. În pieţe precum Brazilia şi Argentina, aceşti „dolari digitali” au devenit instrumente principale pentru comerţul zilnic şi pentru protejarea economiilor împotriva devalorizării monedelor locale, explică directorul de marketing al Bitget, a informat comunicatul.

Traiectoria pentru anului 2026 sugerează că naraţiunea globală se mută de la speculaţia alimentată de entuziasm la adopţia bazată pe infrastructură. Potrivit Statista, adopţia criptomonedelor este estimată să ajungă la 12,24% din populaţie până la finalul lui acestui an, semnalând un pas important către faza de „majoritate timpurie” din ciclul de viaţă al tehnologiei, a relatat sursa citată.

Această următoare etapă este definită de trezoreriile în Bitcoin şi de produse financiare sofisticate. Adopţia instituţională a devenit un semnal de legitimitate, cu deţineri corporative de Bitcoin în creştere cu 84% de la an la an, depăşind 1,08 milioane BTC până la finalul lui 2025, conform comunicatului.

Marile instituţii financiare nu mai stau pe margine: JPMorgan a lansat produse de obligaţiuni structurate legate de ETF-uri pe Bitcoin, iar giganţi tradiţional prudenţi precum Vanguard şi-au deschis platformele către active cripto. În acelaşi timp, consorţiul european Qivalis, condus de bănci precum ING şi BNP Paribas, urmează să lanseze un stablecoin euro reglementat până la finalul lui 2026, reducând şi mai mult distanţa dintre finanţele tradiţionale şi cele digitale, potrivit sursei citate.

În cele din urmă, datele din 2025 arată că provocarea pentru 2026 nu mai este demonstrarea existenţei criptomonedelor, ci rafinarea valorii lor practice. Fie prin profunzimea instituţională din Vest, fie prin utilitatea operaţională din Sudul Global, sistemul financiar global se îndreaptă către o realitate on-chain care prioritizează structuri de piaţă reziliente, în detrimentul entuziasmului temporar, mai adaugă Ignacio Aguirre Franco, directorul de marketing al Bitget, a concluzionat comunicatul.