Bitget: „Investitorii, îngrijoraţi de deprecierea monedelor, prioritizează aurul şi Bitcoin ca refugii strategice”

Tot mai mulţi investitori au început să pună aceeaşi întrebare: Ce se întâmplă cu banii mei atunci când monedele îşi pierd constant valoarea? - întrebarea se află în centrul strategiei împotriva deprecierii monedei sau, pe scurt, ceea ce mulţi numesc „debasement trade”, aurul şi Bitcoin fiind refugiile către care investitorii se îndreaptă, arată Ignacio Aguirre Franco, director de marketing în cadrul Bitget, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.

Conform sursei citate, pe măsură ce datoria guvernamentală creşte, iar monedele sunt tot mai slăbite, capitalul a început să se îndepărteze de activele tradiţionale bazate pe monedă fiduciară şi să se îndrepte către depozite de valoare cu o raritate încorporată. Aurul a jucat în mod istoric acest rol, a subliniat sursa menţionată. Astăzi, Bitcoin intră tot mai mult în aceeaşi conversaţie, mai ales pentru o nouă generaţie de investitori. Înţelegerea modului şi a motivului care a dus la această schimbare ajută la explicarea relevanţei tot mai ridicate a Bitcoin în 2026, a amintit comunicatul.

Strategia împotriva deprecierii monedei sau „debasement trade” este o idee simplă. Atunci când guvernele tipăresc mai mulţi bani sau menţin deficite persistente, fiecare unitate monetară tinde să îşi piardă puterea de cumpărare în timp. Investitorii răspund la această situaţia prin trecerea la active care nu pot fi create sau diluate cu uşurinţă, potrivit sursei citate.

În mod tradiţional, acest lucru a însemnat aur. Totuşi, recent, strategia s-a extins pentru a include şi Bitcoin. Ambele active împărtăşesc două caracteristici importante, după cum reiese din comunicat:

*Raritate (oferta este limitată şi dificil de crescut)

*Independenţă faţă de politicile guvernamentale (nu sunt legate de deciziile fiscale ale unei singure naţiuni).

În 2025, această strategie a trecut de la teorie la practică. Inflaţia în creştere, datoria suverană la nivel record şi monedele în declin au convins atât instituţiile, cât şi investitorii să caute alternative la expunerea pe monedă fiduciară, conform sursei menţionate.

Mai multe evoluţii la nivel macro au făcut ca deprecierea monedelor să fie greu de ignorat.

De exemplu, datoria naţională a SUA a depăşit 37 de trilioane de dolari, iar deficitele persistente au indicat că datoria va fi probabil gestionată prin rate ale dobânzii scăzute, mai degrabă decât prin rambursare. În acelaşi timp, indicele dolarului american a scăzut cu 11% în prima jumătate a anului, ceea ce a reprezentat cea mai slabă performanţă pe şase luni de la începutul anilor 1970, a relatat comunicatul de presă.

Aurul a condus „debasement trade” în 2025. Preţurile au depăşit 4.000 de dolari/uncie, susţinute atât de cererea investitorilor, cât şi de acumularea de către băncile centrale.

Pentru prima dată în ultimele decenii, băncile centrale globale au deţinut mai multe rezerve în aur decât în titluri de trezorerie americane, aici economiile emergente având un rol major.

Aurul a supravieţuit timp de mii de ani ca depozit de valoare, este rar din punct de vedere geologic şi nu poate fi produs rapid. Această istorie îndelungată le oferă investitorilor încredere, mai ales în perioade de stres geopolitic şi incertitudine monetară, punctează reprezentantul Bitget.

Bitcoin abordează aceeaşi problemă, însă dintr-o perspectivă modernă. Oferta disponibilă este limitată la 21 de milioane, impusă prin cod, nu prin politici. Nicio autoritate centrală nu poate schimba acest plafon. Acest lucru face ca Bitcoin să devină la fel de rar ca şi aurul, dar cu avantaje digitale, conform sursei amintite.

În 2025, Bitcoin a atins un nou maxim istoric de 126.198 de dolari, chiar şi după perioade de volatilitate. Până la finalul anului, ETF-urile pe Bitcoin deţineau, cumulat, peste 1,3 milioane de BTC, ceea ce reprezintă o acceptare instituţională în creştere, potrivit comunicatului.

Spre deosebire de aur, Bitcoin funcţionează pe o reţea globală, descentralizată, care decontează valoare în câteva minute, nu în zile. Acest lucru îl face deosebit de atractiv într-o lume din ce în ce mai digitală, automatizată şi conectată la tehnologii emergente precum AI, punctează Ignacio Aguirre Franco.

Forţele din spatele „debasement trade” rămân în vigoare. Datoria globală depăşeşte acum 300 de trilioane de dolari, iar eforturile de de-dolarizare continuă să câştige teren în economiile emergente. Băncile centrale se confruntă cu presiunea de a susţine creşterea prin relaxare monetară, slăbind şi mai mult monedele fiduciare.

În acest context, atât aurul, cât şi Bitcoin servesc drept alternative, dar pentru tipuri diferite de investitori. Aurul rămâne ancora. Bitcoin adaugă viteză, portabilitate şi o formă de raritate nativă mediului digital.

Dacă relaxarea monetară se reia şi bilanţurile se extind din nou, Bitcoin are şanse să beneficieze în mod disproporţionat. În aceste condiţii, preţurile ar putea continua să crească pe parcursul lui 2026, pe măsură ce tot mai mult capital caută protecţie împotriva diluării monedei.

Concret, noţiunea de „debasement trade” nu este despre speculaţie, ci despre conservare. Investitorii nu mai urmăresc doar randamente, ci îşi protejează puterea de cumpărare, punctează directorul de marketing al Bitget.

Aurul reprezintă stabilitate, ancorată în istorie. În paralel, Bitcoin reprezintă raritatea concepută pentru era digitală. Pe măsură ce sistemele financiare evoluează, ambele devin instrumente importante pentru a naviga într-o lume în care deprecierea monedelor devine o realitate activă, a concluzionat comunicatul.