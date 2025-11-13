Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

BNR: Datoria externă totală a României a crescut în primele nouă luni cu 17,773 miliarde euro

A.B.
Macroeconomie / 13 noiembrie, 13:23

BNR: Datoria externă totală a României a crescut în primele nouă luni cu 17,773 miliarde euro

Datoria externă totală a ţării noastre a crescut în primele nouă luni cu 17,773 miliarde euro, până la 221,283 miliarde euro, arată datele Băncii Naţionale a României (BNR).

„În perioada ianuarie - septembrie 2025, datoria externă totală a crescut cu 17,773 miliarde euro, până la 221,283 miliarde euro. În structură: datoria externă pe termen lung a însumat 174,027 miliarde euro la 30 septembrie 2025 (78,6% din totalul datoriei externe), în creştere cu 11,3% faţă de 31 decembrie 2024; datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 30 septembrie 2025 nivelul de 47,256 miliarde euro (21,4% din totalul datoriei externe), în creştere cu 0,2% faţă de 31 decembrie 2024”, arată datele BNR.

Investiţiile directe ale nerezidenţilor în România au însumat 5,647 miliarde euro (comparativ cu 4,964 miliarde euro în perioada ianuarie - septembrie 2024), din care participaţiile la capital (inclusiv profitul reinvestit estimat) au însumat valoarea netă de 4,972 miliarde euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 675 milioane euro.

În perioada ianuarie-septembrie 2025 contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 22,275 miliarde euro, comparativ cu 20,515 miliarde euro în perioada ianuarie-septembrie 2024. În structura acestuia, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 843 milioane euro, balanţa serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 758 milioane euro, balanţa veniturilor primare a consemnat un deficit mai mare cu 1,256 miliarde euro, iar balanţa veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mic cu 419 milioane euro.

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 15,1% în perioada ianuarie - septembrie 2025, comparativ cu 21,5% în anul 2024. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri şi servicii la 30 septembrie 2025 a fost de 6 luni, comparativ cu 5,7 luni la 31 decembrie 2024.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 30 septembrie 2025 a fost de 103,2%, comparativ cu 103,6% la 31 decembrie 2024.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Macroeconomie

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

13 noiembrie

Citeşte Ziarul BURSA din 13 noiembrie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

13 noiembrie
Ediţia din 13.11.2025

Consultă arhiva ziarului
rominsolv.ro
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

13 Noi. 2025
Euro (EUR)Euro5.0839
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3783
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5032
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.7585
Gram de aur (XAU)Gram de aur595.9054

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
targuldeturism.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb