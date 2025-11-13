BNR: Datoria externă totală a României a crescut în primele nouă luni cu 17,773 miliarde euro

Datoria externă totală a ţării noastre a crescut în primele nouă luni cu 17,773 miliarde euro, până la 221,283 miliarde euro, arată datele Băncii Naţionale a României (BNR).

„În perioada ianuarie - septembrie 2025, datoria externă totală a crescut cu 17,773 miliarde euro, până la 221,283 miliarde euro. În structură: datoria externă pe termen lung a însumat 174,027 miliarde euro la 30 septembrie 2025 (78,6% din totalul datoriei externe), în creştere cu 11,3% faţă de 31 decembrie 2024; datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 30 septembrie 2025 nivelul de 47,256 miliarde euro (21,4% din totalul datoriei externe), în creştere cu 0,2% faţă de 31 decembrie 2024”, arată datele BNR.

Investiţiile directe ale nerezidenţilor în România au însumat 5,647 miliarde euro (comparativ cu 4,964 miliarde euro în perioada ianuarie - septembrie 2024), din care participaţiile la capital (inclusiv profitul reinvestit estimat) au însumat valoarea netă de 4,972 miliarde euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 675 milioane euro.

În perioada ianuarie-septembrie 2025 contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 22,275 miliarde euro, comparativ cu 20,515 miliarde euro în perioada ianuarie-septembrie 2024. În structura acestuia, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 843 milioane euro, balanţa serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 758 milioane euro, balanţa veniturilor primare a consemnat un deficit mai mare cu 1,256 miliarde euro, iar balanţa veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mic cu 419 milioane euro.

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 15,1% în perioada ianuarie - septembrie 2025, comparativ cu 21,5% în anul 2024. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri şi servicii la 30 septembrie 2025 a fost de 6 luni, comparativ cu 5,7 luni la 31 decembrie 2024.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 30 septembrie 2025 a fost de 103,2%, comparativ cu 103,6% la 31 decembrie 2024.