Bogdan Ivan: ”Avem suficiente resurse de gaze şi energie electrică pentru a face faţă valului de frig”

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, dă asigurări, luni seară, că România are resurse suficiente pentru a face faţă valului de frig din această perioadă, potrivit news.ro.

Ministrul a precizat că luni dimineaţă am avut cel mai mare consum ale energiei electrice din ultimii patru ani: 9.235 MW.

”Avem suficiente resurse de gaze şi energie electrică pentru a face faţă valului de frig din această perioadă! Astăzi, în vârful de dimineaţă, am avut cel mai mare consum ale energiei electrice din ultimii patru ani: 9.235 MW. Dar ne-am pregătit încă din vară şi lucrurile sunt sub control: depozitele de gaze ale României sunt pline în proporţie de 59%, cu 170 de milioane de metri cubi mai mult decât în aceeaşi perioadă a anului trecut”, a transmis, luni seară, ministrul Energiei.

Bogdan Ivan a precizat că toate sursele de producţie a energiei sunt în grafic: ”Avem un mix energetic stabil, cu producţie atât din regenerabile, cât şi din cărbune”.

Ministrul a explicat că toţi cei 700 de consumatori care nu au avut luno curent sunt deja reconectaţi.

Meteorologii anunţă că valul de frig va persista, până joi dimineaţă, în cea mai mare parte a ţării, cu temperaturi minime între -20 şi -6 grade.

În următoarele două nopţi, toată ţara se va afla sub atenţionări Cod galben de ger, cu temperaturi minime între -20 şi -8 grade. Şi în Bucureşti, vremea se va menţine deosebit de rece.