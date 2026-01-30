Bogdan Ivan: "Interesul companiilor americane pentru investiţii în ţara noastră este în creştere"

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, l-a primit la minister pe Pat Fallon, congresman republican din Texas, conform News.ro. Cu acest prilej, ministrul a afirmat că interesul companiilor americane pentru investiţii în România este în creştere, datorită existenţei resurselor, a proiectelor mature şi a unui cadru predictibil, potrivit sursei citate anterior. De asemenea, Bogdan Ivan a subliniat că România rămâne un partener de încredere pentru Statele Unite, iar rolul său în regiune este tot mai important, după cum notează News.ro.

Ministrul Energiei a anunţat pe Facebook că l-a primit la sediul instituţiei pe Pat Fallon, congresman republican din Texas şi membru al Comitetului pentru Servicii Armate, precum şi al Comitetului Permanent pentru Informaţii din Camera Reprezentanţilor SUA, a mai relatat sursa.

Bogdan Ivan a subliniat că ţara noastră rămâne un partener de încredere pentru Statele Unite, iar rolul său în regiune este în continuă consolidare, subliniază News.ro. El a arătat că potenţialul ţării este reflectat în proiecte concrete, menţionând Neptun Deep drept un proiect strategic esenţial pentru securitatea energetică regională şi europeană, precum şi implicarea ţării în iniţiative precum Coridorul Vertical, care întăresc această poziţionare, conform sursei.

