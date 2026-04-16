Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Borbely: România este singura ţară din UE care are meseria de expert în dezvoltare durabilă

P.C.
Politică / 16 aprilie, 13:04

România este singura ţară din Uniunea Europeană care are meseria de expert în dezvoltare durabilă, iar autorităţile pregătesc şi introducerea unor specialişti în economie circulară, a declarat joi Laszlo Borbely, la o conferinţă de specialitate, transmite Agerpres.

Potrivit Agerpres, consilierul de stat şi coordonatorul Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă din Guvern a spus că, în domeniul dezvoltării durabile, cuvântul-cheie este „echilibru” şi că fiecare trebuie să îşi pună întrebarea dacă are sau nu o viaţă sustenabilă.

Laszlo Borbely a arătat că Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă funcţionează de opt ani pe baza unei noi strategii, iar structura a crescut de la şase la 22 de oameni. Instituţia coordonează şi economia circulară, împreună cu Ministerul Mediului şi cu alte ministere, notează Agerpres.

În acest context, Borbely a explicat că există zece comisii de lucru şi că miercuri au avut loc două întâlniri dedicate economiei circulare. Una dintre acestea a vizat introducerea în programa şcolară, la clasa a VII-a, a conceptului de economie circulară, pe înţelesul elevilor, relatează Agerpres.

„Dacă vorbim de oameni, avem o meserie nouă în România: expert în dezvoltare durabilă. Nicio ţară din Uniunea Europeană n-are această meserie de expert în dezvoltare durabilă. Ştiţi câţi experţi am şcolit în ultimii patru ani în România? 2.300, din care, prin curs post-universitar, 180 de ore, cu specializări”, a afirmat Borbely, citat de Agerpres.

Oficialul a adăugat că urmează să fie introdus şi un specialist în dezvoltare durabilă destinat administraţiei publice. Totodată, România va avea specialişti în economie circulară, iar demersurile necesare pentru aprobarea acestei ocupaţii sunt deja în curs la Ministerul Muncii, potrivit Agerpres.

Referindu-se la inteligenţa artificială, Borbely a spus că aceasta trebuie folosită, dar fără ca oamenii să devină dependenţi de ea, mai arată Agerpres.

În luna mai va fi lansată o platformă dedicată dezvoltării durabile, pe care Borbely a descris-o drept unică la nivel european. Pe această platformă vor fi disponibile în timp real şi informaţii privind evoluţiile de la nivelul Uniunii Europene, transmite Agerpres.

Tot Borbely a spus că România foloseşte 293 de indicatori pentru măsurarea sustenabilităţii şi că platforma deja creată ar putea fi preluată de Ministerul Finanţelor pentru viitoarele raportări, notează Agerpres.

Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă 2030, economia circulară şi rolul tehnologiei şi digitalizării în aplicarea politicilor de sustenabilitate s-au aflat printre temele discutate în cadrul evenimentului „Competitive sustainability summit - Strategy. Resilience. Growth. Community”, organizat joi la Bucureşti, relatează Agerpres.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Politică

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

16 aprilie

Citeşte Ziarul BURSA din 16 aprilie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

16 aprilie
Ediţia din 16.04.2026

Consultă arhiva ziarului
rominsolv.ro
danescu.ro
ziarlanegru.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

16 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0918
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3226
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5172
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8523
Gram de aur (XAU)Gram de aur668.6095

convertor valutar




mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
boromir.ro

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
antreprenorinvremuritulburi.ro

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Turul Dobrogei Ciclism
uniprest.ro
targulnationalimobiliar.ro
solarenergy-expo.ro
thediplomat.ro
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb