Borbely: România este singura ţară din UE care are meseria de expert în dezvoltare durabilă

România este singura ţară din Uniunea Europeană care are meseria de expert în dezvoltare durabilă, iar autorităţile pregătesc şi introducerea unor specialişti în economie circulară, a declarat joi Laszlo Borbely, la o conferinţă de specialitate, transmite Agerpres.

Potrivit Agerpres, consilierul de stat şi coordonatorul Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă din Guvern a spus că, în domeniul dezvoltării durabile, cuvântul-cheie este „echilibru” şi că fiecare trebuie să îşi pună întrebarea dacă are sau nu o viaţă sustenabilă.

Laszlo Borbely a arătat că Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă funcţionează de opt ani pe baza unei noi strategii, iar structura a crescut de la şase la 22 de oameni. Instituţia coordonează şi economia circulară, împreună cu Ministerul Mediului şi cu alte ministere, notează Agerpres.

În acest context, Borbely a explicat că există zece comisii de lucru şi că miercuri au avut loc două întâlniri dedicate economiei circulare. Una dintre acestea a vizat introducerea în programa şcolară, la clasa a VII-a, a conceptului de economie circulară, pe înţelesul elevilor, relatează Agerpres.

„Dacă vorbim de oameni, avem o meserie nouă în România: expert în dezvoltare durabilă. Nicio ţară din Uniunea Europeană n-are această meserie de expert în dezvoltare durabilă. Ştiţi câţi experţi am şcolit în ultimii patru ani în România? 2.300, din care, prin curs post-universitar, 180 de ore, cu specializări”, a afirmat Borbely, citat de Agerpres.

Oficialul a adăugat că urmează să fie introdus şi un specialist în dezvoltare durabilă destinat administraţiei publice. Totodată, România va avea specialişti în economie circulară, iar demersurile necesare pentru aprobarea acestei ocupaţii sunt deja în curs la Ministerul Muncii, potrivit Agerpres.

Referindu-se la inteligenţa artificială, Borbely a spus că aceasta trebuie folosită, dar fără ca oamenii să devină dependenţi de ea, mai arată Agerpres.

În luna mai va fi lansată o platformă dedicată dezvoltării durabile, pe care Borbely a descris-o drept unică la nivel european. Pe această platformă vor fi disponibile în timp real şi informaţii privind evoluţiile de la nivelul Uniunii Europene, transmite Agerpres.

Tot Borbely a spus că România foloseşte 293 de indicatori pentru măsurarea sustenabilităţii şi că platforma deja creată ar putea fi preluată de Ministerul Finanţelor pentru viitoarele raportări, notează Agerpres.

Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă 2030, economia circulară şi rolul tehnologiei şi digitalizării în aplicarea politicilor de sustenabilitate s-au aflat printre temele discutate în cadrul evenimentului „Competitive sustainability summit - Strategy. Resilience. Growth. Community”, organizat joi la Bucureşti, relatează Agerpres.