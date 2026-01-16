Bundesliga: Augsburg - Union Berlin, scor 1-1

Mingi de jucărie şi alte obiecte au fost aruncate pe teren, în timp ce fanii protestau faţă de programul Bundesligii, forţând o întrerupere de cinci minute a meciului dintre Augsburg şi Union Berlin, joi, potrivit news.ro.

Obiectele au fost aruncate din tribune când mingea a ieşit în spatele porţii Augsburgului în minutul 32. Jucătorii, rezervele şi staful s-au alăturat pentru a curăţa terenul înainte ca jocul să poată fi reluat în minutul 37.

Fanii au afişat două bannere prin care protestau faţă de decizia de a se organiza un meci joi şi au cerut ca mai multe partide să se joace în intervalul tradiţional de sâmbătă după-amiaza.

Partida s-a terminat la egalitate, scor 1-1. Au marcat Claude-Maurice "45+6 pentru Augsburg şi Ljubicic "90+1 pentru Union Berlin. Union a rămas în inferioritate numerică în minutul 89, când a fost eliminat Kohn.

Union Berlin ocupă locul 9 în clasament, cu 23 de puncte, iar Augsburg este pe 15, cu 15 puncte.