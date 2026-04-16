BURSELE LUMII Curs mixt pe bursele europene şi americane

Bursele europene au urmat un curs mixt ieri, investitorii monitorizând rezultatele financiare publicate de companii, dar şi evoluţia conflictului din Orientul Mijlociu.

• Euronext Paris

- Titlurile Renault SA s-au apreciat cu 0,2%, la 31,07 euro la ora locală 15.13. Producătorul auto francez va renunţa pe plan global la 15% - 20% din forţa sa de muncă din domeniul ingineriei, în următorii doi ani, a anunţat marţi un purtător de cuvânt, potrivit Reuters. Vor fi concediaţi până la 2.400 de angajaţi, forţa de muncă a Renault în domeniul ingineriei fiind de aproximativ 11.000 - 12.000 de persoane.

- Acţiunile Hermes International SA au coborât cu 8,4%, la 1.634 euro la ora 15.14. Casă de modă de lux a raportat o scădere a vânzărilor sale în primul trimestru, pe fondul războiului din Iran.

- Titlurile Kering SA au pierdut 8,3%, ajungând la 256,85 euro la ora 15.16. Compania ce deţine numeroase magazine şi branduri de lux a anunţat că vânzările sale au scăzut cu 8% în primul trimestru din 2026, faţă de anul precedent.

- Indicele CAC 40 a scăzut cu 0,7%, la 8.271,81 puncte la ora 15.20.

• Deutsche Börse

- Titlurile Deutsche Lufthansa AG au coborât cu 2,7%, la 7,79 euro la ora 15.20. Pasagerii companiei aeriene germane se confruntau cu noi perturbări ale zborurilor ieri, deoarece echipajele de cabină au lansat o nouă grevă de două zile, conform DPA. Aproximativ 20.000 de însoţitori de bord de la Lufthansa şi de la filiala sa regională CityLine erau în grevă.

- Acţiunile Aixtron SE au urcat cu 20%, la 42,21 euro la ora 15.21, după ce producătorul de sisteme cu cipuri şi-a majorat perspectivele de venituri pentru 2026.

- Indicele DAX a crescut cu 0,06%, la 24.058,40 puncte la ora 15.22.

• London Stock Exchange

- Titlurile companiei aeriene britanice Easyjet Plc s-au depreciat cu 1,1%, la 392,20 pence la ora 14.37, pe fondul fluctuaţiilor cotaţiilor petrolului.

- Indicele FTSE 100 a scăzut cu 0,07%, la 10.601,46 puncte la ora 14.38.

• New York Stock Exchange

Şi pieţele americane au fluctuat ieri dimineaţă, investitorii rămânând, însă, optimişti cu privire la un posibil sfârşit al războiului din Iran în curând.

- Titlurile Morgan Stanley au urcat cu 4,4%, la 191,26 dolari la ora locală 09.58. Banca de investiţii a raportat rezultate financiare peste aşteptări pentru primul trimestru.

- Indicele Dow Jones Industrial Average a scăzut cu 0,1%, la 48.472,67 puncte la ora 09.59, S&P 500 a urcat cu 0,2%, la 6.980,29 puncte.

• Nasdaq

- Titlurile gigantului de retail online Amazon.com Inc. au scăzut cu 0,1%, la 248,75 dolari la ora 10.03, cele ale companiei de telecomunicaţii Globalstar Inc. au urcat cu 0,06%, la 79,96 dolari. Amazon a anunţat marţi că va achiziţiona Globalstar pentru 90 de dolari pe acţiune, într-o tranzacţie evaluată la aproximativ 11,57 miliarde de dolari.

- Indicele Nasdaq Composite a crescut cu 0,5%, la 23.761,44 puncte la ora 10.05.

• Tokyo Stock Exchange

Bursele din Asia au crescut ieri, urmând cursul pe care s-au înscris marţi pieţele americane.

- Acţiunile companiei aeriene japoneze ANA Holdings Inc. au înregistrat un plus de 0,6%, la 2.874,5 yeni, cele ale Japan Airlines Co. - de 1,3%, la 2.556 yeni. Aproximativ 3,62 milioane de vizitatori străini au călătorit luna trecută în arhipelagul nipon, o creştere de 3,5% faţă de anul precedent şi un număr record pentru luna martie, potrivit Oficiului Naţional de Turism al Japoniei.

- Indicele Nikkei 225 a crescut cu 0,4%, la 58.134,24 puncte.

• Sydney Stock Exchange

- Acţiunile Virgin Australia Holdings Ltd. au urcat cu 7,2%, 2,52 dolari australieni. Compania aeriană australiană a informat că previziunile sale financiare pentru anul fiscal 2026 rămân neschimbate, iar profitul înainte de dobânzi şi impozite (EBIT) şi marja EBIT în a doua jumătate a anului se aşteaptă să fie mai mari decât în perioada similară a anului precedent.

- Titlurile Evolution Mining Ltd. s-au apreciat cu 9,6%, la 14,45 dolari australieni. Compania de exploatare a aurului a raportat o producţie de 170.137 de uncii de aur pentru trimestrul încheiat în martie, comparativ cu 179.778 de uncii cu un an mai devreme.

- Indicele S&P/ASX 200 a crescut cu 0,09%, la 8.978,70 puncte.