BURSELE LUMII Noile temeri legate de războiul din Iran - resimţite pe pieţe

A.V.
Ziarul BURSA #Piaţa de Capital #Jurnal Bursier / 21 aprilie

Noile temeri legate de războiul din Iran - resimţite pe pieţe

Bursele europene au urmat un curs negativ ieri, pe fondul temerilor legate de o reescaladare a tensiunilor dintre SUA şi Iran.

Euronext Paris

- Titlurile companiei auto franceze Renault SA s-au depreciat cu 2,7%, la 31,65 euro la ora locală 15.39, cele ale grupului franco-italo-american de profil Stellantis NV - cu 2,1%, la 7,28 euro. Vânzările de automobile complet electrice pe principalele pieţe auto din Europa au crescut cu aproape o treime în primul trimestru, şoferii căutând alternative în contextul scumpirii combustibililor. Înmatriculările de vehicule electrice pe baterie pe 15 pieţe europene au crescut cu 29,4% în primul trimestru, în ritm anual, ajungând la aproape 560.000 de unităţi, iar în luna martie au înregistrat un avans de 51,3%, depăşind 240.000 de unităţi, conform datelor colectate ieri de asociaţia E-Mobility Europe şi firma de cercetare New Automotive.

- Indicele CAC 40 a scăzut cu 0,9%, la 8.348,76 puncte la ora 15.41.

Bolsa de Madrid

- Titluriole Endesa SA au urcat cu 1,4%, la 37,39 euro la ora 15.42, cele ale Repsol SA, cu 2%, la 20,11 euro. Autoritatea spaniolă pentru energie şi concurenţă (CNMC) a deschis investigaţii oficiale asupra celor mai mari companii energetice din ţară şi a operatorului reţelei electrice, după ce a descoperit indicii că unele reguli din sector ar fi fost încălcate pe perioade îndelungate înaintea blackout-ului fără precedent care a afectat Spania şi Portugalia anul trecut, conform Reuters. CNMC investighează operatorul reţelei electrice Red Electrica (REE), o filială a grupului Redeia, precum şi companiile Iberdrola, Naturgy, Endesa şi Repsol, dar şi unele centrale electrice.

- Indicele Ibex 35 a scăzut cu 0,9%, la 18.318,30 puncte la ora 15.44.

Borsa Italiana

- Acţiunile Pirelli & C. SpA au coborât cu 1,4%, la 6,10 euro la ora 16.00. Producătorul italian de anvelope premium a activat un plan de măsuri pentru limitarea impactului crizei din Orientul Mijlociu asupra activităţii sale, anunţă Reuters.

- Indicele FTSE MIB a scăzut cu 1,2%, la 48.297,69 puncte la ora 16.01.

New York Stock Exchange

Pieţele americane au scăzut ieri dimineaţă, pe fondul noilor temeri legate de războiul din Iran.

- În acest context, titlurile companiei aeriene Delta Air Lines Inc. s-au depreciat cu 0,06%, la 71,68 dolari la ora locală 10.04, cele ale Southwest Airlines Co., cu 1,6%, la 42,04 dolari.

- Acţiunile TopBuild Corp., distribuitor de materiale izolatoare, au urcat cu 16,6%, la 478,49 dolari la ora 10.06, cele ale QXO Inc. au scăzut cu 7,4%, la 23,14 dolari. TopBuild a anunţat că va achiziţiona furnizorul de produse pentru acoperişuri comerciale şi rezidenţiale QXO pentru 17 miliarde de dolari.

- Indicele Dow Jones Industrial Average a scăzut cu 0,1%, la 49.394,06 puncte la ora 10.12, S&P 500 - cu 0,1%, la 7.116,65 puncte.

Nasdaq

- Titlurile Marvell Technology Inc. au urcat cu 4,9%, la 146,52 dolari la ora 10.13. Conform publicaţiei The Information, compania care dezvoltă şi produce semiconductori este în discuţii cu Google pentru a construi două noi cipuri de inteligenţă artificială.

- Indicele Nasdaq Composite a scăzut cu 0,3%, la 24.402,78 puncte la ora 10.13.

Tokyo Stock Exchange

Bursele din Asia au crescut ieri, în majoritate, după ce SUA au confiscat o navă iraniană, escaladând tensiunile legate de blocada din Golf.

- Acţiunile companiei auto japoneze Honda Motor Co. au înregistrat un plus de 3,1%, la 1.341 yeni, cele ale Nissan Motor Co. - de 4%, la 379 de yeni.

- Indicele Nikkei 225 a crescut cu 0,6%, la 58.824,89 puncte.

Sydney Stock Exchange

- Acţiunile Viva Energy Group Ltd. au coborât cu 9,1%, 2,30 dolari australieni. Compania australiană care deţine rafinăria de petrol Geelong a raportat o creştere cu 5,1% a volumului vânzărilor în primul trimestru, în ritm anual, la 4.302 megalitri, determinată de o majorare cu 7,1% a volumului de combustibil comercial şi industrial. Compania a informat că rafinăria din Geelong nu se aprovizionează cu ţiţei din Orientul Mijlociu.

- Titlurile Worley Ltd. s-au depreciat cu 5,8%, la 11,13 dolari australieni. Compania de inginerie a anunţat că impactul negativ al conflictului din Orientul Mijlociu asupra câştigurilor sale înainte de dobânzi, impozite şi amortizare în anul fiscal 2026 este estimat la 30-40 de milioane de dolari australieni.

- Indicele S&P/ASX 200 a crescut cu 0,07%, la 8.953,30 puncte.

Curs valutar BNR

20 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0989
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3341
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5471
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8558
Gram de aur (XAU)Gram de aur668.4279

