BURSELE LUMII Optimism pe bursele europene, generat de dinamica economiei

Bursele europene au urmat un curs ascendent ieri, după publicarea datelor care arată o creştere uşoară a economiei zonei euro în luna august.

• London Stock Exchange

- Titlurile Ashtead Group Plc, companie britanică de închiriere de echipamente industriale, au urcat cu 0,9%, la 5.426 pence la ora locală 15.12, după ce aceasta a raportat rezultate trimestriale conforme cu aşteptările.

- Acţiunile Cairn Homes Plc s-au depreciat cu 2,6%, la 181,40 pence la ora 15.14. Constructorul de case irlandez a raportat scăderea profitului său semestrial.

- Indicele FTSE 100 a crescut cu 0,3%, la 9.147,01 puncte la ora 15.15.

• Deutsche Börse

- Acţiunile companiei germane de utilităţi RWE AG au urcat cu 0,3%, la 34,04 euro la ora 16.34, cele ale E.ON SE au coborât cu 0,2%, la 14,68 euro. Actuala strategie de tranziţie energetică a Germaniei ar putea costa 5.400 de miliarde de euro până în 2049, punând o povară semnificativă asupra firmelor şi gospodăriilor şi slăbind competitivitatea, a anunţat ieri Camera germană de comerţ şi industrie (DIHK), conform Reuters.

- Titlurile constructorului auto Volkswagen AG s-au apreciat cu 1,1%, la 99,54 euro la ora 16.38. Compania a dezvăluit ieri o versiune camuflată a modelului ID. Polo, un hatchback electric care este aşteptat să coste mai puţin de 25.000 de euro în momentul în care va apărea pe piaţă, în cursul anul viitor, potrivit Bloomberg.

- Acţiunile Deutz AG au urcat cu 5,2%, la 9,76 euro la ora 16.38. Compania de motoare a convenit, recent, să achiziţioneze Sobek Group, entitate specializată în sisteme de propulsie pentru drone.

- Indicele DAX a crescut cu 0,5%, la 23.597,75 puncte la ora 16.39.

• New York Stock Exchange

Pieţele americane au crescut ieri dimineaţă, după ce o decizie a unei instanţe federale într-un caz antitrust Alphabet Inc. a alimentat optimismul că giganţii tehnologici vor putea face faţă ameninţărilor de reglementare.

- Acţiunile Macy's Inc. au urcat cu 19,1%, la 16,07 dolari la ora locală 10.56. Compania de retail a raportat rezultate trimestriale peste aşteptări.

- Indicele Dow Jones Industrial Average a coborât cu 0,2%, la 45.216,95 puncte la ora 10.57, S&P 500 a urcat cu 0,6%, la 6.451,73 puncte.

• Nasdaq

- Acţiunile Alphabet Inc., deţinătorul Google, au înregistrat un plus de 8,5%, la 229,90 dolari la ora 10.58. Compania Google nu va fi obligată să vândă browserul Chrome sau sistemul de operare Android, a declarat marţi un judecător federal într-un document depus la tribunal. Decizia reprezintă o victorie importantă pentru compania de tehnologie, care a evitat astfel cel mai rău rezultat posibil într-un caz antitrust istoric, care a stabilit, totuşi, că Google operează un monopol ilegal în domeniul căutărilor online, potrivit CNN.

- Titlurile Kraft Heinz Co. au urcat cu 1,6%, la 26,42 dolari la ora 10.59. Miliardarul Warren Buffett a afirmat marţi, citat de CNBC, că este dezamăgit de decizia grupului producător de alimente Kraft Heinz de a se diviza, măsură care desface în mare parte fuziunea Kraft Foods - HJ Heinz, pe care el a orchestrat-o în 2015. Berkshire Hathaway, compania lui Buffett, deţine 27,5% din Kraft Heinz, fiind cel mai mare acţionar al grupului.

- Indicele Nasdaq Composite a crescut cu 1,2%, la 21.534,52 puncte la ora 11.01.

• Tokyo Stock Exchange

Bursele din Asia au scăzut ieri, pe fondul avansului randamentelor obligaţiunilor.

- Acţiunile producătorului auto nipon Toyota Motor Corp. s-au depreciat cu 0,6%, la 2.852 yeni. Compania a anunţat că va produce un model electric la uzina sa din Cehia, acesta urmând să fie primul său automobil complet electric fabricat de grupul japonez în Europa, anunţă Reuters.

- Indicele Nikkei 225 a scăzut cu 0,9%, la 41.938,89 puncte.

• Sydney Stock Exchange

- Acţiunile producătorului de aur Bellevue Gold Ltd. au înregistrat un plus de 2,8%, la 0,91 dolari australieni, în condiţiile în care preţul metalului preţios a înregistrat un nou maxim istoric. Pe acelaşi segment, titlurile Northern Star Resources Ltd. au consemnat un avans de 0,5%, la 19,96 dolari australieni.

- Indicele S&P/ASX 200 a scăzut cu 1,8%, la 8.738,80 puncte.