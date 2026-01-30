Business Breakfast la Palatul CCIB, dedicat schimbărilor fiscale din 2026

Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti (CCIB) a organizat astăzi o nouă ediţie a evenimentului Business Breakfast la Palatul CCIB, cu tema „Schimbările fiscale din 2026 şi impactul asupra companiilor”, se arată într-un comunicat de presă remis redacţiei.

„Pentru un antreprenor, miza este clară: decizii greşite înseamnă costuri, blocaje sau riscuri inutile. Pentru profesioniştii din companii, presiunea vine din nevoia de a înţelege nu doar litera legii, ci şi modul în care aceasta trebuie pusă în practică, în condiţii reale de business. De aceea este esential să ştim nu numai ce se schimbă, ci şi ce avem de făcut concret şi cum implementăm corect aceste modificări”, a declarat în deschidere Iuliu Stocklosa, preşedintele CCIB, subliniind importanţa dialogului aplicat între comunitatea de afaceri şi decidenţi.

Invitaţii speciali ai ediţiei au fost: Theodor Stolojan, fost prim-ministru al Guvernului României, expert în politici economice şi fiscale; av. Cătălin Daniel Fenechiu, senator, membru al Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări, preşedinte al Uniunii Profesiilor Liberale din România (UPLR); Magdalena Grădinaru, director, şi Albert Fruth, şef serviciu, Unitatea de management a informaţiei, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF); Florentina Pantazi, director executiv Corpul Experţilor Contabili şi al Contabililor Autorizaţi (CECCAR) - Filiala Ilfov, şi conf. univ. dr. Florin Dobre, Academia de Studii Economice (ASE).

Participanţii la eveniment - antreprenori, manageri, directori financiari şi consultanţi - au avut oportunitatea de a obţine o privire de ansamblu asupra situaţiei economice a României şi a perspectivelor macroeconomice ale ţării noastre de la Theodor Stolojan, fost prim-ministru, care a atras atenţia asupra unor puncte vulnerabile ale economiei româneşti, asupra unor condiţionalităţi care trebuie îndeplinite pentru a nu mai asista la majorări de taxe şi impozite, dar şi asupra unei schimbări necesare de optică în ceea ce priveşte sectorul public.

În dubla sa calitate, av. Cătălin Daniel Fenechiu, a vorbit despre importanţa dialogului între mediul privat şi cel public (executiv şi legislativ), mediat de instituţia camerală, şi a punctat principalele instrumente ce pot fi folosite de comunitatea de business pentru a-şi face cunoscute punctele de vedere.

Discuţiile tehnice au fost axate pe modificările legislative aplicabile din 2026, prevăzute de Legea nr. 239/2025, Legea nr. 31/1990, Codul Fiscal şi Codul de Procedură Fiscală.

Componenta de digitalizare fiscală a fost abordată reprezentanţii ANAF, care au vorbit despre implementarea şi funcţionarea sistemelor e-Factura şi e-TVA, cu accent pe obligaţiile de raportare, termenele aplicabile şi principalele provocări întâmpinate de contribuabili în practică.

Modificările privind capitalul social, repartizarea dividendelor, restituirea împrumuturilor către acţionari, cesiunea părţilor sociale au fost tratate pe larg de Florentina Pantazi, care a punctat, de asemenea, introducerea contractului de fideiusiune pentru eşalonările la plată, precum şi sancţiunile aplicabile în cazul inactivităţii fiscale.

La rândul său, conf. univ. dr. Florin Dobre a vorbit despre modificările aduse nivelului taxelor şi impozitelor, cu accent pe: impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA), impozitul specific pentru sectorul petrol şi gaze (ICAS), impozitul pe dividende şi impozitul pe venit. Prezentarea a subliniat necesitatea unei planificări fiscale riguroase şi a unei evaluări atente a impactului noilor reglementări asupra fluxurilor financiare ale companiilor.

Următoarea ediţie a Business Breakfast cu tema „Conformitate, reglementări şi responsabilitate corporativă în 2026 - NIS2, obligaţiile şi auditul de securitate pentru firme.” va avea loc în Aula Carol I a Palatului CCIB, pe 18 februarie, la ora 10:00.