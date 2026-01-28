Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Buzoianu: ”Arderile ilegale de deşeuri reprezintă o problemă naţională”

S.B.
Politică / 28 ianuarie, 10:22

Buzoianu: ”Arderile ilegale de deşeuri reprezintă o problemă naţională”

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, afirmă că arderile ilegale de deşeuri reprezintă ”o problemă naţională” care afectează sănătatea publică şi spune că, până când nu vor apărea primele condamnări în dosarele deschise ca urmare a plângerilor depuse de autorităţi, mesajul pentru infractori este că pot scăpa cu o simplă amendă, informează news.ro.

Ministrul dă asigurări că instituţiile de mediu fac tot ce ţine de ele pentru a colabora cu autorităţile judiciare pentru ca infractorii de mediu să fie traşi la răspundere şi să plătească.

”Da, avem o problemă naţională, inclusiv de securitate pentru populaţie, pentru sănătatea publică: arderile ilegale de deşeuri. Ce am făcut de când am ajuns la minister a fost că am făcut o prioritate din a face controale pe această zonă. Puţin, mult în anul 2025, s-au dat amenzi record, asta ar trebui să înţelegem. Controalele care au fost făcute sunt în număr record, amenzile care au fost date sunt în număr record, iar procentul de colectare a amenzilor este peste 90% de la Garda de Mediu. (...) La Sinteşti, de exemplu, am avut controalele care au fost realizate în ultimele luni, unele dintre cele mai ample controale care au fost făcute în zona respectivă. Au fost deschise dosare penale, au fost făcute plângeri, nouă plângeri dacă nu mă înşel, au fost ridicate zeci de tone de deşeuri care ar fi trebuit să fie vândute, deci să le aducă profit acelor persoane şi au fost date amenzi de sute de mii de lei”, a afirmat Diana Buzoianu, marţi seară, la Euronews România.

Ministrul a explicat că aceia care fac arderile sunt doar ”prima verigă de a face profit din aceste arderi legale”, iar verificările au fost extinse, în cadrul unei ”acţiuni fără precedent”, în care au fost închise depozite care ridicau deşeurile provenite din arderile ilegale şi din nou au fost depuse plângeri penale.

”Aceste amenzi vor fi plătite şi au fost în mare parte plătite deja. Problema este la plângerile penale, aici se rupe, de fapt, filmul. Pentru că noi venim cu autoritatea de mediu şi deschidem, facem plângerile, facem sesizările penale. Dacă aceste dosare nu se duc la final, dacă nu există condamnări, mesajul transmis pentru infractori este: scapi cu o simplă amendă, continuă, pentru că maximul care ţi se poate întâmpla este să primeşti o amendă. Noi aici trebuie să lucrăm - dar nu mai ţine deja de zona de mediu - şi pentru a ajunge la nişte decizii finale de condamnare, acolo unde i-ai prins pe oameni. Avem acum o lege specială, am dat-o special pentru acest lucru, ca imaginile filmate cu dronele să poată să fie folosite ca probe în instanţă. Sigur că va dura nişte ani până când dosarele care se deschid acum vor ajunge să fie finalizate cu condamnări, dar este foarte important că s-a dat acest mesaj foarte clar: probele sunt mult mai uşor de luat, sunt de necontestat în momentul de faţă, pot fi folosite în instanţă. Acum şi partea cealaltă de procurori, poliţişti, personal auxiliar, trebuie să-şi facă treaba pentru a avea aceste dosare”, a adăugat ministrul.

Diana Buzoianu a afirmat că autorităţile de mediu poartă discuţii permanente cu procurorii şi caută să îmbunătăţească inclusiv procesele prin care Garda de Mediu, Garda Forestieră, să colaboreze cu autorităţile judiciare în aşa fel încât dosarele penale să fie cât mai rapid finalizate.

”Suntem dispuşi să ajutăm în toate controalele, am investit în echipamente moderne de ultimă tehnologie ca să putem să facem aceste controale. Nu putem să facem, efectiv, partea judiciară din spate, dar putem să fim un suport real pentru aceste autorităţi. Şi asta este schimbarea de paradigmă, pentru că eu vreau să lucrăm alături de procurori, alături de personalul auxiliar, să reuşim în sfârşit să se transmită un semnal foarte clar, că infractorii de mediu sunt şi condamnaţi. Nu mai putem să stăm să se prescrie dosarele în instanţă, pentru că astfel, mesajul este noi toţi plătim cu patru ani din viaţă din cauza poluării aerului, iar cei care ne opresc arzând toate deşeurile lângă casa noastră scapă”, a susţinut ministrul Mediului.

Opinia Cititorului ( 1 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 28.01.2026, 10:39)

    V-au invatat programul!Arderile le fac dupa ora 16.30 si noaptea!

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

