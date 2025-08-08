BVB a închis în creştere pe majoritatea indicilor ultima şedinţă de tranzacţionare a săptămânii

Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a închis în creştere pe majoritatea indicilor şedinţa de tranzacţionare de vineri, cu o valoare a schimburilor de 93,16 milioane de lei (18,37 milioane de euro).

Principalul indice al Bursei de Valori Bucureşti, BET, care include cele mai tranzacţionate 20 de companii listate pe Piaţa Reglementată, s-a apreciat cu 0,30%, până la 20.877,39 de puncte, în timp ce BET-Plus, care arată evoluţia celor mai lichide 43 de acţiuni de la Bursă, a închis în creştere cu 0,30% faţă de ziua precedentă.

Indicele blue-chip extins BET-XT, al celor mai lichide 25 de titluri, a consemnat un avans de 0,37%, iar indicele SIF-urilor, BET-FI, s-a majorat cu 1,35%.

De asemenea, indicele BET-BK, reperul de randament al fondurilor de investiţii, a crescut cu 0,40%, timp în care BET-NG, care măsoară evoluţia celor zece companii energetice şi de utilităţi, a consemnat un plus de 0,18%.

Totodată, indicele BET AeRO, care include 20 de companii reprezentative de pe piaţa AeRO, a închis cu o depreciere de 0,42%.

Cele mai lichide titluri au fost cele ale Băncii Transilvania, cu tranzacţii de 46,117 milioane de lei, urmate de acţiunile OMV Petrom, cu 5,627 milioane de lei, şi cele ale Romgaz - cu 3,918 milioane de lei.

În acelaşi timp, cele mai bune evoluţii au fost înregistrate de acţiunile Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagră (+7,41%), Roca Industry HoldingRock1 S.A. (+5,15%) şi Transgaz (+3,91%).

Pe de altă parte, cele mai importante scăderi au fost consemnate de acţiunile Promateris (-6,35%), Aeta S.A. (-3,81%) şi Electromagnetica (-2,75%).