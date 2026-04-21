BVB Deprecieri semnificative pentru indici

Toţi indicii Bursei de Valori Bucureşti (BVB) au avut scăderi semnificative în prima sesiune de tranzacţionare a săptămânii, într-un context general încordat, marcat de noi tensiuni între Statele Unite şi Iran, în vreme ce în plan intern Partidul Social Democrat a retras sprijinul politic acordat premierului Ilie Bolojan. Indicele BET, al celor mai lichide douăzeci de titluri ale bursei noastre, a avut un declin de 1,87%, la 28.695 de puncte, în vreme ce indicele BET-BK, reperul de randament al fondurilor de investiţii în acţiuni, s-a depreciat cu 1,93%, până la 5.607 de puncte.

Valoarea tranzacţiilor s-a ridicat la 88 milioane de lei, sub cea din sesiunea anterioară, de 134 milioane lei, circa trei sferturi din lichiditate provenind din transferurile cu acţiuni.

În piaţa ”regular”, topul valorii schimburilor a fost condus de acţiunile Banca Transilvania (TLV), al căror rulaj s-a ridicat la 14,9 milioane de lei, titlurile instituţiei de credit încheind ziua în scădere cu 2,09%, la preţul unitar de 37,4 lei.

Pe poziţia a doua în topul lichidităţii s-au situat acţiunile Romgaz (SNG), care au coborât cu 2,99%, la preţul de 12,32 lei, în condiţiile unor schimburi de 12 milioane de lei.

Acţiunile OMV Petrom (SNP) s-au depreciat cu 0,3%, la preţul de 1 leu, pe fondul unei valori a tranzacţiilor de 8,9 milioane de lei.

Pe poziţia a patra în clasamentul lichidităţii s-au situat titlurile Hidroelectrica (H2O), care au cumulat un rulaj de 5,9 milioane de lei, acţiunile producătorului şi furnizorului de energie electrică încheind ziua în scădere cu 3,14%, la preţul unitar de 154 de lei.

În piaţa ”deals” nu a avut loc nicio tranzacţie.

Indicele BET-NG, al companiilor energetice şi de utilităţi, a avut un declin de 2,13%, până la 2.100 de puncte, în vreme ce indicele BET-FI, al fostelor SIF-uri şi al Fondului Proprietatea, s-a depreciat cu 2,62%, la 101.497 de puncte. Indicele BETAeRO, care grupează companiile considerate relevante pentru Sistemul Multilateral de Tranzacţionare, a coborât cu 0,94%, până la 964 de puncte.