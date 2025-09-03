Carlos Alcaraz s-a calificat în semifinale la US Open

Jucătorul spaniol de tenis Carlos Alcaraz, locul 2 mondial, s-a calificat, marţi, în semifinale la US Open, ultimul grand slam al anului, potrivit news.ro.

El este în semifinale la Flushing Meadows pentru a treia oară, iar în cele cinci meciuri disputate până acum nu a pierdut niciun set.

Alcaraz l-a învins în sferturi pe cehul Jiri Lehecka, cap de serie 20, scor 6-4, 6-2, 6-4.

Spaniolul s-a impus după o oră şi 56 de minute de joc.

Alcaraz a reuşit a 59-a victorie în 2025 şi va juca în semifinale cu învingătorul meciului dintre americanul Taylor Fritz, cap de serie 4, şi sârbul Novak Djokovici, favorit 7.