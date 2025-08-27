Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Câştigurile din tranzacţii bursiere, impozitate mai dur decât prevedea proiectul iniţial

A.I,
Piaţa de Capital / 27 august, 19:09

Pentru câştigurile din titluri deţinute peste un an, impozitul creşte de la 1% la 3%, iar pentru cele cu deţinere mai redusă, de la 3% la 6%

Varianta discutată astăzi de liderii coaliţiei nu este finală şi poate suferi modificări

Impozitul pe câştigurile obţinute din tranzacţiile bursiere vor creşte într-o măsură mai mare decât cotele menţionate în proiectul de lege publicat recent de Ministerul Finanţelor, conform ultimei variante negociate aseară între reprezentanţii coaliţei de guvernare, aşa cum reiese din documentul publicat de Antena 3 şi Digi 24.

Cota de impozit pentru câştigurile obţinute din titlurile de valoare deţinute mai mult de un an se va majora de la 1% la 3%, în vreme ce în cazul titlurilor păstrate mai puţin de un an, impozitul va creşte de la 3% la 6%, acelaşi regim de tranzacţionare urmând să aibă şi instrumentele financiare derivate. În varianta anterioară, care se afla la ora redactării articolului încă în transparenţă pe site-ul Ministerului Finanţelor, era prevăzută o creştere la 2%, respectiv 4%.

În prezent, câştigurile de capital sunt taxate cu 1% pentru deţineri mai mari de un an şi 3% pentru deţineri mai reduse de un an, sistem introdus în anul 2023. Anterior, tranzacţiile erau taxate cu 10%, dar pierderile se puteau deduce şi reporta pe o perioadă de şapte ani.

În primele variante vehiculate pentru creşterea impozitului obţinut din tranzacţiile bursiere s-a discutat despre un impozit de unitar de 10% sau despre un impozit diferenţiat de 10% sau 16% în funcţie de perioada de deţinere, probabil fără deducerea pierderilor.

Menţionăm că varianta de proiect discutată astăzi poate suferi modificări în urma avizelor pe care trebuie să le obţină de la Consiliul Economic şi Social, de la Ministerul Justiţiei şi Ministerul Finanţelor, chiar în şedinţa în care Guvernul ar urma să aprobe proiectul pe care şi-l va asuma ulterior în Parlament. Mai mult, înainte de asumare, reprezentanţii partidelor parlamentare vor formula şi depune amendamente la proiectul legislativ iniţiat de Guvern pe care Executivul şi le poate însuşi sau nu.

Potrivit specialiştilor consultaţi de ziarul BURSA, o creştere semnificativă a taxării câştigurilor de capital ar descuraja tranzacţionarea şi ar diminua masiv lichiditatea pieţei noastre, compromiţând practic perspectiva de a deveni piaţa emergentă în adevăratul sens al cuvântului. Conform acestora, creşterea semnificativă a taxării trebuie însoţită de posibilitatea deducerii pierderilor. În lipsa acestui mecanism, investitorii pot ajunge să plătească taxe pe tranzacţii câştigătoare, chiar dacă per ansamblu au pierdut bani - o situaţie absurdă, care penalizează logica diversificării investiţiilor.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 27.08.2025, 19:30)

    Cel mai occidental, patriot, capitalist, si vizionar Guvern, si cea mai tare alianta politica parlamentara. Eu zic sa platim si CAS pe castig, ca sa putem plati pensiile nesimtite create de Valeriu Stoica (PNL).

adb