Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Ceas atomic portabil, tehnologie care ar putea revoluţiona navigaţia şi telecomunicaţiile

O.D.
Ziarul BURSA #Miscellanea / 16 aprilie

Sursa foto: thequantuminsider.com

Sursa foto: thequantuminsider.com

English Version

O echipă de cercetători din Australia a testat cu succes, în condiţii maritime reale, un nou tip de ceas atomic optic portabil, o tehnologie considerată esenţială pentru dezvoltarea viitoarei generaţii de sisteme de navigaţie, comunicaţii şi cercetare ştiinţifică, informează agenţia Xinhua. Dispozitivul experimental a fost testat la bordul unei nave a Marinei Regale Australiene şi reprezintă un pas major în miniaturizarea şi adaptarea uneia dintre cele mai precise tehnologii de măsurare a timpului pentru utilizare în afara laboratoarelor specializate.

Cum funcţionează noul ceas atomic

Potrivit Universităţii din Adelaide, noul ceas atomic optic utilizează atomi de yterbiu răciţi cu laser pentru a măsura timpul cu o precizie extrem de ridicată.

Ceasurile atomice sunt considerate cele mai exacte instrumente de măsurare a timpului existente în prezent şi stau la baza unor tehnologii critice precum sistemele GPS, comunicaţiile prin satelit şi infrastructura globală de telecomunicaţii. În mod tradiţional însă, aceste echipamente necesită medii strict controlate şi sunt operate aproape exclusiv în laboratoare, din cauza sensibilităţii lor extreme la vibraţii, temperatură şi alte variaţii externe.

Tehnologie de laborator adaptată pentru lumea reală

Cercetătorii australieni afirmă că noul dispozitiv reuşeşte să depăşească această limitare, fiind conceput pentru a funcţiona într-un format portabil şi în condiţii variate de mediu. Prin răcirea atomilor cu ajutorul laserelor şi monitorizarea unei tranziţii atomice extrem de precise, ceasul poate măsura trecerea timpului cu o exactitate net superioară sistemelor convenţionale. „Obiectivul nostru a fost să luăm tehnologia de laborator de ultimă generaţie şi să o transformăm într-un instrument utilizabil în lumea reală”, a declarat profesorul Andre Luiten, cercetător principal al proiectului şi membru al Institutului de Fotonică şi Senzori Avansaţi (IPAS) din cadrul Universităţii Adelaide. Rezultatele studiului au fost publicate în prestigioasa revistă ştiinţifică Optica.

Test reuşit în condiţii dificile pe mare

Una dintre cele mai importante provocări ale proiectului a fost verificarea funcţionării ceasului într-un mediu instabil şi imprevizibil, precum cel marin. Spre deosebire de condiţiile controlate din laborator, mediul de pe mare presupune vibraţii constante, balans al navei, variaţii de temperatură şi schimbări continue de presiune. Cu toate acestea, cercetătorii spun că dispozitivul şi-a menţinut performanţele ridicate şi în timpul testelor desfăşurate la bordul navei militare australiene. „Mediul marin prezintă vibraţii, mişcări şi variaţii de temperatură care diferă foarte mult de cele dintr-un laborator controlat. Faptul că ceasul a funcţionat fără probleme în aceste condiţii demonstrează că tehnologia este robustă şi gata să facă un pas înainte către aplicaţiile din lumea reală”, a explicat Luiten.

Posibile aplicaţii militare, comerciale şi ştiinţifice

Succesul testului ar putea avea implicaţii majore pentru multiple domenii tehnologice şi strategice. Un ceas atomic portabil şi extrem de precis ar putea îmbunătăţi semnificativ sistemele de navigaţie independentă, reducând dependenţa de semnalele GPS şi sporind precizia orientării pentru nave, aeronave sau vehicule autonome. Totodată, tehnologia ar putea fi utilizată pentru sincronizarea avansată a reţelelor de telecomunicaţii, pentru cercetări fundamentale în fizică sau pentru dezvoltarea unor noi sisteme de apărare şi monitorizare.

Un pas către viitorul infrastructurii globale de timp

Deşi ceasurile atomice sunt deja esenţiale pentru funcţionarea lumii moderne, miniaturizarea şi portabilizarea lor reprezintă următoarea mare frontieră tehnologică în domeniu. Prin demonstrarea faptului că un astfel de sistem poate funcţiona în afara laboratorului şi în condiţii reale de operare, cercetătorii australieni deschid calea către o nouă generaţie de echipamente de înaltă precizie care ar putea redefini infrastructura globală de măsurare a timpului.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Miscellanea

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

16 aprilie

Citeşte Ziarul BURSA din 16 aprilie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

16 aprilie
Ediţia din 16.04.2026

Consultă arhiva ziarului
rominsolv.ro
danescu.ro
ziarlanegru.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

15 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0914
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3224
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5284
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8576
Gram de aur (XAU)Gram de aur666.3095

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
boromir.ro

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
antreprenorinvremuritulburi.ro

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Turul Dobrogei Ciclism
uniprest.ro
targulnationalimobiliar.ro
solarenergy-expo.ro
thediplomat.ro
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

