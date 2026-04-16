Ceas atomic portabil, tehnologie care ar putea revoluţiona navigaţia şi telecomunicaţiile

O echipă de cercetători din Australia a testat cu succes, în condiţii maritime reale, un nou tip de ceas atomic optic portabil, o tehnologie considerată esenţială pentru dezvoltarea viitoarei generaţii de sisteme de navigaţie, comunicaţii şi cercetare ştiinţifică, informează agenţia Xinhua. Dispozitivul experimental a fost testat la bordul unei nave a Marinei Regale Australiene şi reprezintă un pas major în miniaturizarea şi adaptarea uneia dintre cele mai precise tehnologii de măsurare a timpului pentru utilizare în afara laboratoarelor specializate.

• Cum funcţionează noul ceas atomic

Potrivit Universităţii din Adelaide, noul ceas atomic optic utilizează atomi de yterbiu răciţi cu laser pentru a măsura timpul cu o precizie extrem de ridicată.

Ceasurile atomice sunt considerate cele mai exacte instrumente de măsurare a timpului existente în prezent şi stau la baza unor tehnologii critice precum sistemele GPS, comunicaţiile prin satelit şi infrastructura globală de telecomunicaţii. În mod tradiţional însă, aceste echipamente necesită medii strict controlate şi sunt operate aproape exclusiv în laboratoare, din cauza sensibilităţii lor extreme la vibraţii, temperatură şi alte variaţii externe.

• Tehnologie de laborator adaptată pentru lumea reală

Cercetătorii australieni afirmă că noul dispozitiv reuşeşte să depăşească această limitare, fiind conceput pentru a funcţiona într-un format portabil şi în condiţii variate de mediu. Prin răcirea atomilor cu ajutorul laserelor şi monitorizarea unei tranziţii atomice extrem de precise, ceasul poate măsura trecerea timpului cu o exactitate net superioară sistemelor convenţionale. „Obiectivul nostru a fost să luăm tehnologia de laborator de ultimă generaţie şi să o transformăm într-un instrument utilizabil în lumea reală”, a declarat profesorul Andre Luiten, cercetător principal al proiectului şi membru al Institutului de Fotonică şi Senzori Avansaţi (IPAS) din cadrul Universităţii Adelaide. Rezultatele studiului au fost publicate în prestigioasa revistă ştiinţifică Optica.

• Test reuşit în condiţii dificile pe mare

Una dintre cele mai importante provocări ale proiectului a fost verificarea funcţionării ceasului într-un mediu instabil şi imprevizibil, precum cel marin. Spre deosebire de condiţiile controlate din laborator, mediul de pe mare presupune vibraţii constante, balans al navei, variaţii de temperatură şi schimbări continue de presiune. Cu toate acestea, cercetătorii spun că dispozitivul şi-a menţinut performanţele ridicate şi în timpul testelor desfăşurate la bordul navei militare australiene. „Mediul marin prezintă vibraţii, mişcări şi variaţii de temperatură care diferă foarte mult de cele dintr-un laborator controlat. Faptul că ceasul a funcţionat fără probleme în aceste condiţii demonstrează că tehnologia este robustă şi gata să facă un pas înainte către aplicaţiile din lumea reală”, a explicat Luiten.

• Posibile aplicaţii militare, comerciale şi ştiinţifice

Succesul testului ar putea avea implicaţii majore pentru multiple domenii tehnologice şi strategice. Un ceas atomic portabil şi extrem de precis ar putea îmbunătăţi semnificativ sistemele de navigaţie independentă, reducând dependenţa de semnalele GPS şi sporind precizia orientării pentru nave, aeronave sau vehicule autonome. Totodată, tehnologia ar putea fi utilizată pentru sincronizarea avansată a reţelelor de telecomunicaţii, pentru cercetări fundamentale în fizică sau pentru dezvoltarea unor noi sisteme de apărare şi monitorizare.

• Un pas către viitorul infrastructurii globale de timp

Deşi ceasurile atomice sunt deja esenţiale pentru funcţionarea lumii moderne, miniaturizarea şi portabilizarea lor reprezintă următoarea mare frontieră tehnologică în domeniu. Prin demonstrarea faptului că un astfel de sistem poate funcţiona în afara laboratorului şi în condiţii reale de operare, cercetătorii australieni deschid calea către o nouă generaţie de echipamente de înaltă precizie care ar putea redefini infrastructura globală de măsurare a timpului.