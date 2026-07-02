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CEC Bank introduce vânzarea de roviniete şi asigurări de călătorie în aplicaţia de mobile banking

A.M.
Bănci-Asigurări / 2 iulie, 13:40

CEC Bank introduce vânzarea de roviniete şi asigurări de călătorie în aplicaţia de mobile banking

CEC Bank oferă clienţilor posibilitatea achiziţionării poliţelor de călătorie şi a serviciilor auto pentru deplasări direct din aplicaţia mobilă CEC app, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.

Utilizatorii accesează rovinieta, huvinieta, asistenţa rutieră şi taxa de pod pentru Feteşti - Cernavodă printr-un proces simplificat înainte de plecarea la drum, transmite aceeaşi sursă. Confirmarea plăţilor şi documentele aferente rămân salvate instant în secţiunea dedicată istoricului de tranzacţii, informează sursa citată.

Opţiunea pentru asigurarea de călătorie permite selectarea unei durate flexibile de până la maximum 30 de zile şi adăugarea unui număr de până la şase persoane asigurate, notează sursa menţionată.

Directorul Direcţiei Operaţiuni la Distanţă din cadrul CEC Bank, Mugur Podaru, declară: „Tot mai mulţi clienţi îşi doresc soluţii digitale simple, rapide şi integrate în activităţile de zi cu zi, mai ales atunci când se pregătesc de vacanţă sau de deplasări frecvente. Prin CEC app, utilizatorii pot achiziţiona în doar câteva minute rovinieta, huvinieta, asistenţa rutieră sau taxa de pod, direct din aplicaţia de Mobile Banking, fără drumuri suplimentare sau grija documentelor pe hârtie. Continuăm să dezvoltăm funcţionalităţi utile, care transformă aplicaţia într-un instrument complet pentru nevoile cotidiene ale clienţilor noştri”, conform comunicatului.

Numărul tranzacţiilor realizate prin platforma digitală prezintă o creştere de peste 30% faţă de anul 2025, transmite sursa citată.

Valoarea totală a operaţiunilor efectuate prin Mobile Banking înregistrează un avans de 16%, în timp ce numărul utilizatorilor băncii creşte cu 25%, informează sursa menţionată.

Sistemul financiar actual asigură plăţi instant, schimburi valutare şi actualizarea datelor personale direct de pe telefonul mobil, potrivit comunicatului.

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