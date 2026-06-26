Chevron avertizează că ieftinirea benzinei nu va fi imediată

Directorul financiar al Chevron, Eimear Bonner, a declarat că preţurile carburanţilor din Statele Unite vor începe să scadă, pe măsură ce situaţia din Orientul Mijlociu se stabilizează, însă acest proces nu va avea loc peste noapte, informează news.ro.

Declaraţiile vin la scurt timp după ce preşedintele Donald Trump a ordonat deschiderea unei investigaţii asupra marilor companii petroliere, acuzându-le că menţin artificial preţurile ridicate la pompă, deşi cotaţiile internaţionale ale petrolului au scăzut semnificativ în ultimele zile.

"Cu toţii suntem preocupaţi de nivelul preţurilor şi înţelegem dificultăţile consumatorilor, fie că vorbim despre Statele Unite, Marea Britanie sau Europa. Totuşi, este nevoie de timp. Există întotdeauna un decalaj între scăderea preţului petrolului şi momentul în care această reducere se reflectă la pompă. Ne aşteptăm ca preţurile să scadă pe măsură ce situaţia continuă să se normalizeze", a declarat Bonner pentru CNBC.

Întrebată dacă marile companii petroliere pot face mai mult pentru a reduce rapid preţurile carburanţilor, reprezentanta Chevron a răspuns că industria face tot ceea ce este posibil în actualele condiţii de piaţă.

Potrivit acesteia, Chevron îşi va majora producţia de petrol şi gaze cuprinsă între 7% şi 10% în acest an şi continuă să optimizeze producţia şi distribuţia pentru a furniza energia necesară pieţelor şi consumatorilor.

Miercuri, Donald Trump a criticat în mod direct companii precum Chevron, Exxon Mobil, Shell şi BP, susţinând că preţurile benzinei ar trebui să fie mult mai mici. Preşedintele american a afirmat că un galon de benzină ar trebui să coste aproximativ 2,25 dolari, însă nivelul actual rămâne peste această valoare.

Trump a anunţat că a cerut Departamentului Justiţiei să investigheze imediat situaţia. Un purtător de cuvânt al instituţiei a declarat că preţul combustibililor reprezintă atât o problemă de securitate naţională, cât şi un factor care afectează direct bugetul fiecărei familii americane, iar autorităţile vor urmări menţinerea unor preţuri accesibile.

Cotaţiile internaţionale ale petrolului au scăzut puternic după acordul provizoriu de pace încheiat săptămâna trecută între Statele Unite şi Iran, chiar dacă Washingtonul şi Teheranul continuă să aibă divergenţe privind aplicarea memorandumului convenit.

Joi, petrolul Brent se tranzacţiona în jurul valorii de 72,75 dolari pe baril, un nivel apropiat de cel dinaintea izbucnirii conflictului din Orientul Mijlociu la sfârşitul lunii februarie. Petrolul american WTI coborâse la aproximativ 69,60 dolari pe baril.