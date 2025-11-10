China a suspendat interdicţia privind exporturile unor metale esenţiale pentru industria de cipuri către SUA

China a suspendat interdicţia privind aprobarea exporturilor către Statele Unite a unor materiale cu dublă utilizare, civilă şi militară, printre care galiu, germaniu, antimoniu şi materiale superdure, a anunţat duminică Ministerul Comerţului, citat de Reuters.

Aceste elemente sunt metale şi metaloizi esenţiali pentru fabricarea de semiconductori şi echipamente electronice, fiind utilizate în microcipuri, lasere şi panouri solare.

Suspendarea intră în vigoare imediat şi va fi valabilă până la 27 noiembrie 2026, potrivit comunicatului oficial, care nu oferă alte detalii. Interdicţia fusese anunţată iniţial în decembrie 2024, în contextul escaladării războiului comercial cu Washingtonul.

Decizia vine la scurt timp după ce Beijingul a ridicat alte restricţii la export impuse în octombrie, inclusiv asupra unor materiale rare şi componente pentru baterii litiu.

Măsura face parte dintr-un acord mai amplu între preşedinţii Xi Jinping şi Donald Trump, prin care cele două puteri au convenit reducerea tarifelor şi suspendarea unor măsuri comerciale pentru un an, semnalând o posibilă detensionare temporară a relaţiilor economice dintre SUA şi China.