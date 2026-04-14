China califică blocada americană din Strâmtoarea Ormuz drept ”periculoasă şi iresponsabilă”

China a calificat marţi blocada impusă de Statele Unite asupra porturilor iraniene din Strâmtoarea Ormuz drept un act ”periculos şi iresponsabil”, avertizând că aceasta riscă să amplifice tensiunile din regiune, informează news.ro.

Ministerul chinez de Externe a declarat marţi că blocada asupra acestui coridor maritim vital, începută luni la ora 10:00 (ora SUA), împreună cu creşterea prezenţei militare americane, ar putea submina ”o situaţie de încetare a focului deja fragilă”.

Purtătorul de cuvânt al ministerului, Guo Jiakun, a afirmat într-o conferinţă de presă că doar o încetare completă a focului poate contribui la detensionarea situaţiei şi a adăugat că Beijingul va depune eforturi pentru a sprijini restabilirea păcii şi stabilităţii în Orientul Mijlociu.

China, care a menţinut de-a lungul timpului relaţii apropiate cu regimul de la Teheran, are un interes major în redeschiderea Strâmtorii Ormuz. Beijingul este cel mai mare cumpărător de petrol iranian, iar blocada întrerupe direct aceste livrări şi ar putea avea efecte semnificative asupra economiei chineze.

Statele Unite au început luni să împiedice navele să intre sau să iasă din porturile iraniene prin această rută maritimă strategică, încercând să forţeze Iranul să redeschidă strâmtoarea după ce negocierile de pace desfăşurate la Islamabad au eşuat în weekend.

Măsura reprezintă o escaladare semnificativă a conflictului, în pofida unei pauze a ostilităţilor convenite pe 7 aprilie.

Purtătorul de cuvânt chinez a respins totodată informaţiile potrivit cărora China ar furniza arme Republicii Islamice, catalogând aceste afirmaţii drept ”complet inventate”.

”China consideră că doar prin obţinerea unei încetări complete a focului şi prin încheierea războiului pot fi create condiţiile pentru detensionarea situaţiei din strâmtoare”, a declarat acesta.

”China îndeamnă toate părţile să respecte acordurile de încetare a focului, să se concentreze pe dialog şi negocieri de pace, să ia măsuri concrete pentru reducerea tensiunilor regionale şi să restabilească cât mai curând traficul normal prin strâmtoare.”

Între timp, preţurile petrolului au coborât sub pragul de 100 de dolari pe baril, pe fondul informaţiilor privind posibile eforturi diplomatice pentru rezolvarea conflictului care durează de şase săptămâni.

Petrolul Brent, referinţa internaţională, era în scădere cu aproximativ 4,35%, la 95,04 dolari pe baril, iar petrolul american West Texas Intermediate cu livrare în mai se tranzacţiona cu 4,35% mai jos, la 92,32 dolari pe baril.