Clădirile ineficiente din Uniunea Europeană generează un consum masiv de energie

Eficienţa energetică reprezintă o formă de protecţie împotriva crizelor din sectorul de profil în perioadele de volatilitate a preţurilor şi de blocaje pe lanţurile de aprovizionare, potrivit comunicatului de presă emis de Energy Policy Group, remis redacţiei.

Reducerea pierderilor prin creşterea performanţei imobilelor scade costurile şi consolidează securitatea resurselor, transmite aceeaşi sursă.

Clădirile din Uniunea Europea ocupă un loc central în procesul de optimizare, deoarece acestea generează peste 40% din consumul total, informează sursa citată. Estimările actuale arată că un procent de până la 75% dintre imobile sunt ineficiente din punct de vedere energetic, notează sursa menţionată.

Consumul creşte semnificativ în structurile slab izolate sau în cele care deţin sisteme învechite de încălzire şi răcire, potrivit comunicatului.

Izolarea termică, ferestrele performante şi sistemele inteligente de control reduc pierderile de energie, transmite instituţia. Scăderea consumului reduce presiunea pe reţelele de distribuţie şi elimină dependenţa de combustibilii fosili importaţi, conform aceleiaşi surse.

Politicile publice europene şi naţionale vizează renovarea imobilelor cu performanţe slabe şi promovarea tehnologiilor curate precum pompele de căldură sau panourile fotovoltaice, informează sursa citată.

Clădirile publice au un rol de exemplu în comunitate prin optimizarea cheltuielilor de funcţionare, notează sursa menţionată.