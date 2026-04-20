Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

CNBC: Bursa americană atinge maxime istorice în pofida războiului din Iran; Motivele ascensiunii

A.I.
Ziarul BURSA #Piaţa de Capital / 20 aprilie

CNBC: Bursa americană atinge maxime istorice în pofida războiului din Iran; Motivele ascensiunii

Joe Seydl, JP Morgan Private Bank: ”Piaţa bursieră nu încearcă să reflecte în preţuri ceea ce se întâmplă astăzi, ci întotdeauna încearcă să anticipeze cum va arăta lumea peste şase până la douăsprezece luni”

Mark Zandi, Moody's Analytics: ”Cred că scăderea ar fi fost mult mai accentuată, iar revenirea mai dificilă, în absenţa perspectivelor extrem de optimiste legate de inteligenţa artificială”

”Dacă investitorii se înşală, iar preşedintele Donald Trump nu dă înapoi sau nu retrage rapid SUA din război, este posibil ca piaţa bursieră să intre într-o «corecţie amplă» sau chiar mai rău”, consideră economistul-şef al Moody's Analytics

Acţiunile listate în Statele Unite au atins noi recorduri istorice în a doua parte a săptămânii trecute, în pofida războiului din Orientul Mijlociu, a unui şoc pe partea ofertei de petrol şi a prognozelor economice care avertizează asupra unei creşteri economice slabe în contextul unui conflict prelungit, conform unui articol publicat vineri de CNBC.

În mare parte, acest lucru reflectă faptul că piaţa bursieră funcţionează ca un barometru al aşteptărilor investitorilor privind evoluţiile viitoare, nu ca o evaluare a situaţiei actuale, investitorii tratând, în esenţă, conflictul din Orient drept un episod trecător, care va fi rezolvat relativ rapid, potrivit economiştilor şi analiştilor consultaţi de publicaţia menţionată.

”Piaţa bursieră nu încearcă să reflecte în preţuri ceea ce se întâmplă astăzi, ci întotdeauna încearcă să anticipeze cum va arăta lumea peste şase până la douăsprezece luni”, a spus Joe Seydl, economist senior la JP Morgan Private Bank.

De ce acţiunile au dat dovadă de ”rezilienţă”

S&P 500 a pierdut circa 8% în primele săptămâni ale războiului din Iran, de la debutul conflictului, pe 28 februarie, până la minimul atins pe 30 martie, însă ulterior acţiunile şi-au revenit, ştergând integral pierderile înregistrate. Joia trecută, principalul indice bursier din Statele Unite încheia sesiunea de tranzacţionare la un nou record istoric, de 7.041 de puncte, cu 11% peste minimul de la sfârşitul lunii martie.

”Piaţa s-a dovedit foarte rezilientă în faţa războiului şi a crescut puternic pe fondul aşteptărilor că acesta va fi soluţionat”, a declarat Mark Zandi, economist-şef la Moody's Analytics, conform CNBC.

Iniţial, preţurile acţiunilor au scăzut pe fondul temerilor că un şoc al ofertei de petrol se va transmite în economia globală, alimentând inflaţia. Asta deoarece Iranul a blocat practic traficul petrolierelor prin Strâmtoarea Hormuz, o rută maritimă prin care tranzitează circa 20% din petrolul şi gazele naturale la nivel global, ceea ce a echivalat cu cea mai mare perturbare a ofertei de petrol din istorie. În consecinţă, preţurile petrolului au urcat accelerat pe parcursul lunii martie.

În data de 7 aprilie, Statele Unite şi Iranul au convenit asupra unui armistiţiu de două săptămâni, dar blocada Strâmtorii Hormuz rămasese în mare pare în vigoare. Joia trecută, preşedintele american Donald Trump a afirmat că a discutat cu preşedintele Libanului, Joseph Aoun, şi cu premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, adăugând că Israelul şi Libanul au convenit asupra unui armistiţiu de zece zile. De altfel, oprirea atacurilor Israelului asupra Libanului reprezintă o condiţie-cheie pentru lansarea negocierilor dintre SUA şi Iran, potrivit preşedintelui parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, scrie CNBC.

În acest context, vineri, oficiali iranieni au declarat că Strâmtoarea Hormuz este complet deschisă traficului comercial pe durata armistiţiului dintre Israel şi Liban. Totuşi, navele trebuie să tranziteze pe o ”rută coordonată” anunţată de autorităţile maritime iraniene, conform ministrului de externe al ţării, Seyed Abbas Araghchi.

Până vineri la ora 19:00 (a ţării noastre) nu era clar dacă dacă Teheranul va obliga navele să plătească o taxă pentru a traversa strâmtoarea, potrivit presei internaţionale.

Anunţul a stimulat optimismul pe pieţe, indicele S&P 500 consemnând vineri o creştere de 1,28%, până la un nou maxim istoric, la două ore şi jumătate de la deschiderea sesiunii de tranzacţionare de peste Atlantic.

Pe de altă parte, Statele Unite şi Iranul nu reuşiseră să ajungă la un acord de pace înainte de expirarea armistiţiului. Conform vicepreşedintelui JD Vance, oficialii americani s-au retras din negocierile de pace din Pakistan, după ce delegaţia iraniană a refuzat să accepte cererile Washingtonului de a renunţa la dezvoltarea armei nucleare, mai notează publicaţia menţionată.

”Memoria” pieţelor

Piaţa bursieră reflectă convingerea colectivă că tensiunile se vor diminua, războiul se va încheia pe termen scurt, iar fluxurile de petrol prin Strâmtoarea Hormuz se vor normaliza, potrivit analiştilor, scrie CNBC.

Acest lucru se explică în mare măsură prin faptul că investitorii au ajuns să creadă că preşedintele Donald Trump va face un pas înapoi dacă presiunea economică devine prea puternică, aşa-numitul ”TACO”, prescurtare pentru ”Trump always chickens out”.

”Investitorii cred cu tărie - şi au fost obişnuiţi să creadă - că acesta va da înapoi, va găsi o cale de a schimba direcţia, va declara victoria şi va merge mai departe”, a spus Mark Zandi de la Moody's.

Economiştii consultaţi de CNBC au indicat drept exemplu recent al acestei dinamici situaţia din aprilie 2025, în timpul aşa-numitei ”Zile a eliberării”, când administraţia Trump a impus o serie de tarife vamale partenerilor comerciali ai SUA. În doar câteva zile - după ce piaţa bursieră scăzuse cu peste 12% - Trump a anunţat o pauză de 90 de zile pentru aceste tarife, astfel că, ulterior, acţiunile au consemnat una dintre cele mai mari creşteri zilnice din istorie.

”Investitorii au în vedere faptul că Trump detensionează frecvent şocurile geopolitice - motiv pentru care reacţionează la titlurile pozitive care indică progrese în negocierile de pace. Pieţele au memorie”, a spus Joe Seydl de la JP Morgan Private Bank.

Acţiunile companiilor legate de inteligenţa artificială şi ”boom-ul” tehnologic

Entuziasmul investitorilor pentru inteligenţa artificială şi pentru acţiunile companiilor din sectorul tehnologic, care reprezintă aproape jumătate din capitalizarea de piaţă a S&P 500, este un alt motiv ce explică creşterea puternică a bursei americane, spune Mark Zandi.

”Aceste acţiuni au o dinamică proprie, independentă de orice alt factor, inclusiv de războiul din Iran. Cred că scăderea ar fi fost mult mai accentuată, iar revenirea mai dificilă, în absenţa perspectivelor extrem de optimiste legate de inteligenţa artificială”, a spus economistul, citat de CNBC.

În opinia lui Joe Seydl, de la JP Morgan Private Bank, piaţa se află în plin ”boom” tehnologic, iar investitorii vor rămâne probabil optimişti până când vor considera că ciclul şi-a epuizat potenţialul.

”În sens mai larg, investitorii în acţiuni mizează, în esenţă, pe creşterea viitoare a profiturilor companiilor - iar contextul rezultatelor financiare a fost «destul de solid»”, a spus Seydl.

Cheltuielile de consum par stabile, conform economiştilor consultaţi de CNBC. De asemenea, companiile beneficiază de o creştere a câştigurilor după impozitare datorită aşa-numitului „big beautiful bill” al republicanilor, care, printre altele, a facilitat deducerea investiţiilor în avans şi, astfel, reducerea obligaţiilor fiscale, a spus Zandi.

Ce urmează

Experţii avertizează, însă, că războiul din Iran va afecta economia, scrie CNBC.

”În pofida informaţiilor recente privind un armistiţiu temporar, o parte din efecte s-au produs deja, iar riscurile privind o deteriorare suplimentare rămân ridicate”, a scris săptămâna trecută Pierre-Olivier Gourinchas, director de cercetare la Fondul Monetar Internaţional, adăugând: ”Un conflict prelungit riscă să provoace costuri economice profunde, la nivel global”.

În opinia lui Mark Zandi, chiar dacă conflictul va fi de scurtă durată - aşa cum anticipează piaţa - este puţin probabil ca acţiunile să avanseze semnificativ până când va deveni clar că Statele Unite au depăşit războiul şi consecinţele sale economice.

”Dacă investitorii se înşală, iar preşedintele Donald Trump nu dă înapoi sau nu retrage rapid SUA din război, este posibil ca piaţa bursieră să intre într-o «corecţie amplă» sau chiar mai rău”, a spus economistul-şef de la Moody's.

Acesta a adăugat: ”Toată lumea crede că ştie care este scenariul. Acum trebuie doar ca acesta să fie urmat (n.r. de factorii de decizie). Dacă nu se întâmplă aşa, piaţa va avea probleme serioase”.

Rob Williams, strateg-şef de investiţii la Sage Advisory, a subliniat că economia Statelor Unite va trebui să traverseze câteva trimestre de creştere a PIB-ului sub aşteptări. ”Toată lumea a aşteptat, într-un fel, ca situaţia cu Iranul să se rezolve de la sine, iar acest lucru ar fi foarte pozitiv, însă economia se situează încă la o creştere de circa 2%. Probabil vom avea câteva trimestre sub acest nivel. Nu ştiu dacă pieţele sunt pregătite pentru asta”, a spus Williams, conform unui alt articol publicat tot de CNBC.

Preşedintele american Donald Trump a afirmat, joia trecută, că ”războiul din Iran merge ca pe roate” şi ”ar trebui să se încheie destul de curând”, adăugând că o nouă rundă de negocieri între oficialii americani şi iranieni este posibil că aibă loc în weekend. Vineri, Trump a mulţumit Iranului pentru deschiderea strâmtorii, însă a spus că blocada navală a SUA asupra porturilor iraniene va rămâne în vigoare până la încheierea unui acord cu Teheranul, conform CNBC.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Piaţa de Capital

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

20 aprilie

Citeşte Ziarul BURSA din 20 aprilie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Teoria dobâzii

Ediţia din 20.04.2026

Consultă arhiva ziarului
rominsolv.ro
danescu.ro
ziarlanegru.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

17 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0987
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3229
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5267
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8502
Gram de aur (XAU)Gram de aur666.0444

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
boromir.ro
rod-print.ro

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
antreprenorinvremuritulburi.ro

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

targulnationalimobiliar.ro
solarenergy-expo.ro
thediplomat.ro
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

