CNBC: Bursa de pe Wall Street urca puternic după armistiţiul dintre SUA şi Iran

P.C.
Internaţional / 9 aprilie, 16:29

Principalii indici bursieri americani au închis miercuri pe creştere puternică, după ce Donald Trump a suspendati atacurile asupra Iranului pentru două săptămâni, întrerupând temporar un conflict care a blocat o rută maritimă esenţială pentru aprovizionarea globală cu energie, transmite CNBC.

Indicele Dow Jones Industrial Average a urcat cu 1.325,46 puncte, adică 2,85%, până la 47.909,92 puncte. Potrivit CNBC, aceasta a fost cea mai bună şedinţă pentru Dow din aprilie 2025, când Trump a renunţat parţial la severitatea planului iniţial privind tarifele comerciale.

S&P 500 a crescut cu 2,51%, până la 6.782,81 puncte, iar Nasdaq Composite a avansat cu 2,80%, la 22.635,00 puncte, relatează CNBC.

În paralel, preţurile petrolului au scăzut abrupt. Contractele futures pentru West Texas Intermediate au coborât cu peste 16% şi au închis la 94,41 dolari pe baril, cea mai mare scădere zilnică din aprilie 2020. De asemenea, CNBC notează că Brent, reperul internaţional, a pierdut aproximativ 13% şi s-a stabilit la 94,75 dolari pe baril.

”Sunt de acord să suspend bombardamentele şi atacurile asupra Iranului pentru o perioadă de două săptămâni. Am primit o propunere în zece puncte din partea Iranului şi credem că aceasta reprezintă o bază viabilă pentru negocieri”, a scris Trump pe platforma Truth Social, potrivit CNBC. Preşedintele american a precizat că armistiţiul ”din ambele părţi” depinde de acceptul Iranului pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz.

Consiliul Suprem de Securitate Naţională al Iranului a acceptat redeschiderea rutei maritime pentru două săptămâni, cu condiţia încetării tuturor atacurilor, potrivit unei declaraţii a ministrului iranian de Externe, citată de CNBC. Documentul menţionează că tranzitul navelor trebuie coordonat cu forţele armate iraniene. Israelul a acceptat la rândul său încetarea focului.

”Nu a fost o surpriză foarte mare faptul că a fost anunţată o pauză în conflictul cu Iranul. Piaţa a devenit mult mai bună în a anticipa următoarea mişcare a lui Trump. Îngrijorarea acum este dacă acest interval de două săptămâni, deja familiar, va duce într-adevăr la o rezolvare a situaţiei”, a declarat Jay Woods, strateg-şef de piaţă la Freedom Capital Markets, pentru CNBC.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 09.04.2026, 18:17)

    iesiti cat mai aveti timp.

    intram intr-o piata bear care va dura pana in trim 2-3 / 2027. 

    nu va lasati prostiti nici macar de noi maxime (marginale... + 2-5% in total). 

    Ban.Cher.Vali 

Curs valutar BNR

09 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0937
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3629
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5139
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8478
Gram de aur (XAU)Gram de aur663.3213

