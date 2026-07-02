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CNBC: Marile companii reangajează personalul înlocuit anterior de inteligenţa artificială

A.M.
Companii / 2 iulie, 07:14

Sursa foto: Pixabay

Sursa foto: Pixabay

Mai multe corporaţii internaţionale care au disponibilizat personal pe fondul implementării inteligenţei artificiale revin asupra deciziilor şi recrutează din nou oameni pentru posturile eliminate, transmite CNBC.

Angajatorii constată limitele tehnologiei în gestionarea sarcinilor complexe, conform postului de televiziune menţionat.

Producătorul auto Ford Motor Company readuce în fabrici sute de ingineri cu experienţă pentru remedierea unor probleme de calitate nerezolvate de sistemele automatizate, informează sursa citată.

„Inteligenţa artificială este un instrument valoros, însă performanţa ei depinde în totalitate de calitatea datelor cu care este antrenată”, a declarat vicepreşedintele diviziei de inginerie hardware de la Ford, Charles Poon, potrivit CNBC.

Situaţii similare de blocaj instituţional au apărut şi la Commonwealth Bank of Australia sau în cadrul grupului IBM, notează sursa menţionată.

Banca australiană a renunţat la un asistent vocal bazat pe AI după ce sistemul a eşuat în gestionarea apelurilor de la clienţi, transmite aceeaşi sursă. Compania IBM a decis triplarea angajărilor pentru posturile de nivel entry-level în Statele Unite, conform postului de televiziune.

„Fără recrutarea tinerilor angajaţi compania riscă să rămână fără specialişti în următorii ani”, a avertizat directorul de resurse umane de la IBM, Nickle LaMoreaux, potrivit sursei citate.

Aproximativ 55% dintre liderii de companii care au eliminat locuri de muncă din cauza automatizării recunosc faptul că decizia a reprezentat o greşeală, potrivit unui studiu realizat de firma de consultanţă Orgvue.

Datele centralizate de compania de resurse umane ADP arată că rezultatele inconsistente ale tehnologiei obligă firmele să reintroducă supravegherea umană, fapt care încetineşte procesele de lucru, conform sursei menţionate.

Un procent de 32% dintre managerii americani de recrutare au deschis din nou poziţii identice după ce au realizat că softurile nu pot suplini activitatea angajaţilor, potrivit unui sondaj realizat de Robert Half.

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