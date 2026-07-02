CNIR anunţă semnarea contractului SAFE pentru proiectarea şi execuţia tronsonului 4 al Autostrăzii "Unirii" A8

Compania Naţională de Investiţii Rutiere a semnat contractul pentru proiectarea şi execuţia tronsonului 4 al Autostrăzii "Unirii" A8 cu o asociere de firme din Italia formată din Itinera S.p.A, Saipem S.p.A şi ICM SPA, potrivit unui comunicatul oficial postat de instituţie.

Valoarea totală a înţelegerii contractuale atinge suma de 3,57 miliarde de lei, transmite aceeaşi sursă.

Finanţarea lucrărilor provine din Programul Security Action for Europe, informează sursa citată.

Proiectul include realizarea ultimilor 15,5 kilometri ai traseului Târgu Mureş - Iaşi - Ungheni şi primii 5 kilometri de autostradă amplasaţi dincolo de Prut, pe teritoriul Republicii Moldova, notează sursa menţionată.

Durata totală pentru finalizarea obiectivului este de 46 de luni, dintre care zece luni sunt alocate etapei de proiectare şi 36 de luni pentru execuţia efectivă a lucrărilor în teren, conform comunicatului.

Planul tehnic prevede prioritizarea segmentului de 2,77 kilometri dintre nodul rutier Golăieşti şi Podul peste Prut de la Ungheni, transmite sursa citată.

Constructorii vor realiza pe acest traseu 14 poduri şi pasaje, două noduri rutiere şi două tunele, informează sursa menţionată.