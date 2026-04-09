CNN: Doar câteva nave au trecut prin Strâmtoarea Ormuz, după încetarea focului

S.B.
Internaţional / 9 aprilie, 16:56

CNN: Doar câteva nave au trecut prin Strâmtoarea Ormuz, după încetarea focului

Doar un număr redus de nave, inclusiv un petrolier şi câteva cargouri de tip bulk, au fost autorizate să tranziteze Strâmtoarea Ormuz după anunţarea armistiţiului dintre SUA şi Iran, târziu în noaptea de marţi, relatează CNN.

Serviciul de monitorizare a traficului maritim MarineTraffic a transmis că două nave, una sub pavilion grec şi cealaltă înregistrată în Liberia, au traversat miercuri strâmtoarea.

Între timp, analiştii din domeniul transportului maritim de la Lloyd's List au declarat, ulterior, că trei nave au trecut prin zonă - „toate având legături actuale sau anterioare cu Iranul” - şi au adăugat că alte trei fie erau poziţionate pentru traversare, fie se îndreptau spre ruta ocolitoare aprobată de Iran în jurul insulei Larak.

Reuters a relatat joi că şase nave au tranzitat strâmtoarea în ultimele 24 de ore, citând date din sectorul maritim.

Cu toate acestea, Corpul Gardienilor Revoluţiei Islamice din Iran a susţinut joi că traficul prin Strâmtoarea Ormuz s-a oprit în urma atacului Israelului asupra Libanului de miercuri, pe care Iranul îl consideră o încălcare a armistiţiului.

Sultan Al Jaber, ministrul industriei şi tehnologiei avansate din Emiratele Arabe Unite, a cerut Iranului să redeschidă strâmtoarea „în totalitate, necondiţionat şi fără restricţii”.

„Securitatea energetică şi stabilitatea economică globală depind de acest lucru”, a adăugat el.

Acesta a precizat, într-o declaraţie publicată pe LinkedIn, că „aproximativ 230 de nave sunt încărcate cu petrol şi pregătite să plece”.

Curs valutar BNR

09 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0937
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3629
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5139
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8478
Gram de aur (XAU)Gram de aur663.3213

