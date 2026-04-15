CNN: Patru nave au trecut prin Strâmtoarea Ormuz, în ciuda blocadei americane

S.B.
Internaţional / 15 aprilie, 19:51

Mass-media iraniană a relatat că patru nave au tranzitat miercuri ape din apropierea Iranului, deplasându-se spre şi dinspre această ţară, în pofida blocadei americane intrate în vigoare marţi, relatează CNN.

Navele respective sunt Agios Fanourios, operată de o companie grecească, Alicia şi RHN, operate de companii chineze, precum şi nava portcontainer sub pavilion iranian Golbon, potrivit agenţiilor de presă semi-oficiale Tasnim şi Mehr.

Datele MarineTraffic au indicat mişcările navelor, arătând că trei dintre acestea au intrat în apele iraniene, în timp ce Golbon se deplasa în sens opus, ieşind din zonă.

Nava portcontainer iraniană Golbon - sancţionată de Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) din cadrul Departamentului Trezoreriei SUA - „a continuat să opereze în apropierea Strâmtorii Ormuz, în ciuda ameninţărilor americane şi a blocadei impuse de Marina SUA”, a transmis Tasnim.

Un oficial american a declarat miercuri că interdicţiile nu au loc în Strâmtoarea Ormuz, ci în principal în Golful Oman.

Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a precizat că blocada vizează porturile iraniene din Golful Persic şi din Golful Oman, dar nu şi strâmtoarea propriu-zisă, iar traficul care nu are legătură cu Iranul poate continua să tranziteze zona.

De asemenea, CENTCOM a transmis într-o postare publicată astăzi pe platforma X că „în primele 48 de ore ale blocadei americane asupra navelor care intră şi ies din porturile iraniene, nicio navă nu a reuşit să treacă de forţele SUA”.

„În plus, 9 nave s-au conformat instrucţiunilor forţelor americane de a se întoarce şi de a reveni către un port sau o zonă de coastă iraniană”, a adăugat acesta.

