CNN: Zelenski cere ca negocierile pentru Ucraina să nu fie amânate din cauza războiului din Iran

Volodimir Zelenski avertizează că negocierile privind Ucraina nu pot fi lăsate în aşteptare până la încheierea războiului din Iran şi a spus că ar fi un „risc major” ca eforturile diplomatice să fie amânate din acest motiv, a declarat liderul ucrainean pentru CNN.

Preşedintele ucrainean a recunoscut, pentru CNN, că războiul din Iran a deturnat atenţia de la agresiunea rusă împotriva ţării sale. El a arătat că, deşi discuţiile tehnice cu Statele Unite continuă, nu „vede posibilitatea unei întâlniri... până când problema, cazul Iranului, nu va fi rezolvată”.

Este o „provocare”, a spus Zelenski la CNN, faptul că aceeaşi echipă de negociatori americani, condusă de Steve Witkoff şi Jared Kushner, gestionează atât dosarul iranian, cât şi negocierile referitoare la Ucraina.

Liderul ucrainean a subliniat că înţelege faptul că Statele Unite sunt concentrate în prezent pe conflictul cu Iranul, însă a insistat că Ucraina nu trebuie uitată, în condiţiile în care luptele continuă, relatează CNN.

Nu este o opţiune să spunem că „vom vorbi despre (Ucraina) puţin mai târziu. ... Ucraina nu înseamnă «puţin mai târziu»". "Ucraina trăieşte deja o tragedie atât de mare, încât trebuie să găsim o modalitate de a gestiona această situaţie în paralel”, a declarat Zelenski, citat de CNN.

Totodată, preşedintele ucrainean a afirmat la CNN că războiul a dus la întreruperea unor livrări de arme esenţiale pentru Ucraina, în special rachete antibalistice, despre care a spus că nu sunt primite în cantităţi suficiente din cauza capacităţii limitate de producţie din Statele Unite.