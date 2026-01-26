Coaliţia guvernamentală discută asumarea răspunderii pentru reforme şi bugetul pe 2026

Coaliţia de guvernare s-a reunit luni în şedinţă la Palatul Victoria, iar pe agenda partidelor se află stabilirea calendarului pentru asumarea răspunderii pe pachetul de reformă a administraţiei şi pe cel privind relansarea economică. Totodată, partidele trebuie să finalizeze discuţiile privind proiectul bugetului de stat pe 2026, conform News.ro.

Prioritatea coaliţiei este stabilirea calendarului asumării răspunderii în Parlament pe pachetul de reformă a administraţiei, care prevede reducerea cheltuielilor cu salariile, precum şi pe pachetul de măsuri pentru relansarea economiei, solicitat de PSD şi elaborat în ultimele zile de un grup de lucru format din reprezentanţi ai celor patru partide, coordonat de Ministerul Finanţelor, potrivit News.ro.

Guvernul îşi doreşte ca asumarea răspunderii în Parlament să aibă loc la finalul acestei săptămâni, într-o sesiune parlamentară extraordinară, având în vedere că deputaţii şi senatorii sunt în vacanţă şi urmează să revină la lucru pe 1 februarie, iar asumarea răspunderii pe pachetul reformei administraţiei trebuie finalizată înainte de începerea dezbaterilor parlamentare pe bugetul de stat pe 2026, a relatat sursa citată.

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a afirmat recent că pachetul legislativ care prevede reduceri de cheltuieli în administraţia publică este „foarte important” în calculele pentru elaborarea bugetului de stat pe anul 2026. De asemenea, pachetul de relansare economică a fost discutat în ultimele zile de partidele din coaliţie, relatează News.ro.

Fostul ministru de Finanţe şi deputatul PSD Adrian Câciu a declarat că toate propunerile PSD vor fi incluse în pachetul de relansare economică, completate cu măsuri venite din partea PNL, UDMR şi USR, ca urmare a discuţiilor de joi din cadrul grupului tehnic de lucru. El a subliniat că viteza de implementare va face diferenţa şi şi-ar dori ca aceste măsuri să fie deja puse în aplicare în luna martie. De asemenea, Câciu a menţionat că pachetul va include şi o componentă pe partea de prelucrare, unde România înregistrează cele mai mari deficienţe, potrivit News.ro.