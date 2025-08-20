Colliers: Vânzări record pe piaţa rezidenţială în ultima lună cu TVA redus

Piaţa rezidenţială din România a accelerat puternic în iulie, înregistrând vânzări record de apartamente atât în Bucureşti, cât şi în marile oraşe, se arată într-un comunicat remis redacţiei. Graba cumpărătorilor a fost determinată de eliminarea cotei reduse de TVA şi de creşterea TVA standard de la 19% la 21%, aplicată din 1 august. În Capitală s-au vândut puţin peste 5.000 de apartamente, marcând a treia cea mai bună performanţă din ultimii doi ani şi jumătate, iar aproape jumătate dintre tranzacţii au fost în Sectoarele 3 şi 6, confirmând aceste zone ca principalele centre de dezvoltare rezidenţială.

În Cluj-Napoca, luna iulie a adus peste 1.000 de tranzacţii, cel mai mare nivel din ultimii trei ani şi jumătate, confirmând trendul ascendent al pieţei locale. În schimb, Timişoara a avut doar o creştere uşoară faţă de luna precedentă, iar în Iaşi vânzările au încetinit vizibil. Analizând primele şapte luni din 2025, diferenţele dintre marile oraşe sunt evidente: Bucureştiul înregistrează o scădere de 7% faţă de aceeaşi perioadă din 2024, Timişoara de 3%, iar Iaşiul de 25%, în timp ce Cluj-Napoca marchează o creştere solidă de 14%. La nivel naţional, piaţa rămâne aproape la acelaşi nivel ca anul trecut.

Pe lângă tranzacţiile efectiv înregistrate în luna iulie, la aceste volume se adaugă şi numeroase precontracte semnate până la data de 1 august, prin care cumpărătorii şi-au asigurat aplicarea cotei reduse de TVA. Conform reglementărilor în vigoare, aceste tranzacţii vor putea beneficia de facilitatea fiscală dacă livrarea locuinţei se face până la 1 august 2026.

„Practic, acest mecanism a generat o fereastră de oportunitate pentru cumpărători şi dezvoltatori, accelerând negocierile şi încheierea acordurilor înainte de termenul limită, în încercarea de a evita costurile suplimentare generate de majorarea TVA. În mod tradiţional, vârfurile de vânzări se înregistrau în luna decembrie, când cumpărătorii şi dezvoltatorii încercau să închidă tranzacţiile înainte ca noile modificări legislative să intre în vigoare la 1 ianuarie. De această dată însă, regulile jocului s-au schimbat pe parcursul anului, iar piaţa a fost nevoită să se adapteze pe loc. Această schimbare de calendar a creat un val brusc de interes şi a accelerat semnificativ ritmul tranzacţiilor, demonstrând capacitatea pieţei de a reacţiona prompt în faţa unor condiţii fiscale noi”, explică Gabriel Blăniţă, Associate Director | Valuation & Advisory Services, Colliers România.

În iulie, cei mai mulţi cumpărători au fost persoane care au achiziţionat locuinţa pentru uz propriu, nu investitori, având în vedere că, din 2023, legea permite cumpărarea unei singure proprietăţi cu TVA redus. Cei care au beneficiat deja de această facilitate nu au avut un motiv real să accelereze o nouă tranzacţie înainte de 1 august. Creşterea TVA-ului standard va pune presiune pe preţuri în perioada următoare, însă impactul real va depinde de raportul dintre cerere şi ofertă. În final, piaţa va decide cât din costul suplimentar va fi suportat de dezvoltatori, prin reducerea marjelor de profit, şi cât va fi transferat către cumpărători, prin preţuri mai mari.

Unii dezvoltatori au anunţat că vor acoperi parţial sau chiar integral creşterea de TVA, cel puţin până la sfârşitul anului, pentru a menţine atractivitatea proiectelor şi ritmul vânzărilor. Cu toate acestea, specialiştii avertizează că vârful spectaculos din iulie ar putea fi ultimul pe termen scurt. Noile taxe, majorarea impozitelor şi încetinirea economiei vor pune presiune pe cerere. În aceste condiţii, preţul final al locuinţei şi costurile totale de întreţinere, influenţate şi de facturile la energie sau de impozitele mai mari pe proprietate, vor cântări tot mai mult în decizia dintre cumpărare şi închiriere, ceea ce ar putea face cumpărătorii mai prudenţi.

„În acest context, diferenţierea nu mai este doar un atu, ci devine esenţială pentru a atrage atât cumpărătorii, cât şi chiriaşii. Piaţa rezidenţială trece într-o etapă mai matură, în care vor performa proiectele cu o poziţionare clară, eficienţă energetică ridicată şi facilităţi adaptate nevoilor actuale. Într-un climat economic mai precaut, succesul va aparţine dezvoltatorilor care reuşesc să combine calitatea construcţiei cu sustenabilitatea şi valoarea pe termen lung a investiţiei”, subliniază Gabriel Blăniţă.