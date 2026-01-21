Compania de stat Bulgarian Energy Holding (BEH) a intrat în consorţiul de explorare Han Asparuh

Statul bulgar, prin intermediul Bulgarian Energy Holding (BEH), a intrat in consorţiul de explorare offshore Han Asparuh din zona bulgară a Mării Negre, cu o participaţie de 10%, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.

Conform sursei citate, BEH va plăti cota sa proporţională (10%) din costurile suportate în legătură cu pregătirile şi operaţiunile de foraj.

În noua structură de parteneriat, OMV Petrom rămâne operator, cu o participaţie de 45%, NewMed Energy deţine 45%, iar BEH deţine 10%, a relatat comunicatul.

Forajul de explorare a început în decembrie anul trecut şi este în desfăşurare, nava de foraj Noble Globetrotter I fiind contractată pentru săparea a două sonde de explorare, reiese din comunicat.

„Acest parteneriat reflectă angajamentul comun de a valorifica potenţialul Mării Negre ca sursă regională fiabilă de energie, într-un mod sigur şi sustenabil”, a declarat Cristian Hubati, membru al Directoratului OMV Petrom, responsabil pentru activitatea de Explorare şi Producţie, în comunicat.

„Participarea noastră la proiectul Han Asparuh extinde portofoliul nostru de explorare în ape adânci şi consolidează colaborarea regională în estul Mediteranei şi Marea Neagră”, a declarat Yossi Abu, CEO NewMed Energy, în sursa citată.

„Prin intrarea în acest consorţiu, Bulgaria îşi asumă un rol activ în explorarea resurselor sale offshore şi în consolidarea securităţii energetice naţionale. În plus, astfel de proiecte pot avea o contribuţie semnificativă în economie”, a declarat Valentin Nikolov, CEO Bulgarian Energy Holding, conform comunicatului de presă.

Un studiu recent realizat de EY, la solicitarea OMV Petrom şi NewMed Energy, arată că valorificarea potenţialului de gaze naturale din zona bulgară a Mării Negre ar putea genera beneficii majore pentru economia ţării şi pentru securitatea energetică, a transmis comunicatul, care a subliniat că, potrivit analizei, fiecare miliard de euro investit şi cheltuit în proiecte offshore ar putea aduce până la 5,2 miliarde de euro la PIB şi 1,5 miliarde de euro venituri la bugetul de stat.