Congresul SUA avansează spre sfârşitul paraliziei bugetare

Senatul SUA a adoptat luni un proiect de lege care, odată aprobat şi de Camera Reprezentanţilor, ar pune capăt paraliziei bugetare după mai mult de 40 de zile, dar a stârnit diviziuni în cadrul Partidului Democrat, informează AFP.

Proiectul de lege, adoptat cu 60 de voturi pentru şi 40 împotrivă, prelungeşte bugetul actual până la sfârşitul lunii ianuarie. Textul trebuie acum dezbătut şi adoptat de Camera Reprezentanţilor începând de miercuri, înainte de a ajunge pe biroul preşedintelui Donald Trump pentru promulgare, ceea ce ar pune capăt oficial închiderii unei părţi a guvernului federal.

"Hrăniţi pe toată lumea. Plătiţi armata noastră, funcţionarii noştri publici şi poliţia Capitoliului. Puneţi capăt haosului din aeroporturi. Ţara înaintea partidului", a scris luni pe X senatorul democrat John Fetterman, care a votat în favoarea măsurii republicane.

Liderul majorităţii republicane din Senat, John Thune, a scris pe aceeaşi platformă de socializare că este încântat să susţină "calea către sfârşitul unui 'shutdown' inutil într-un mod responsabil, care să permită plata promptă a angajaţilor federali şi redeschiderea guvernului federal".

Înainte de vot, preşedintele SUA îşi exprimase satisfacţia pentru că a obţinut suficiente voturi democrate în Senat pentru a debloca situaţia.

"Este regretabil că ţara fost închisă, dar o vom redeschide foarte repede", le-a declarat Donald Trump reporterilor la Casa Albă.

Preşedintele republican al Camerei Reprezentanţilor, Mike Johnson, şi-a exprimat, de asemenea, luni optimismul cu privire la încheierea paraliziei "în această săptămână". "Lungul nostru coşmar naţional se apropie de sfârşit", a spus el într-o conferinţă de presă.

De la 1 octombrie şi de la începutul blocajului, peste un milion de angajaţi federali nu au fost plătiţi, plata anumitor programe de ajutor a fost grav perturbată, la fel ca şi transportul aerian, sute de zboruri fiind anulate acum în fiecare zi.

În centrul disputei dintre republicani şi democraţi de mai bine de 40 de zile este chestiunea costurilor asistenţei medicale.

Partidul lui Donald Trump, care deţine majoritatea în Congres, a propus o simplă prelungire a bugetului actual, în timp ce opoziţia a cerut o prelungire a subvenţiilor pentru programul de asigurări de sănătate 'Obamacare', destinat în principal gospodăriile cu venituri mici.

Aceste subvenţii urmează să expire la sfârşitul anului, iar costurile asigurărilor de sănătate sunt aşteptate să se dubleze până în 2026 pentru cei 24 de milioane de americani care utilizează Obamacare, conform KFF, un grup de experţi în politici de sănătate.

Din cauza regulilor Senatului, au fost necesare mai multe voturi ale democraţilor pentru a adopta un buget, chiar dacă republicanii deţin majoritatea acolo. În cele din urmă, opt democraţi au votat în favoarea noului proiect de lege.

"Săptămâni de negocieri cu republicanii au arătat clar că aceştia nu vor discuta chestiunile legate de sănătate" pentru a pune capăt paraliziei, a declarat senatoarea democrată Jeanne Shaheen, citată într-un comunicat.

"Aşteptarea suplimentară nu va face decât să prelungească suferinţa pe care o îndură americanii din cauza închiderii", a adăugat ea.

Cunoscuţi mai ales sub numele de centrişti, aceşti opt membri ai opoziţiei au obţinut anularea concedierilor de către administraţia Trump a mii de angajaţi federali de la începutul paraliziei.

Cu toate acestea, nu au obţinut aproape nimic în ceea ce priveşte chestiunile de sănătate, nereuşind să câştige o extindere a subvenţiilor în proiectul de lege final, ci doar o promisiune din partea liderului republican al Senatului că un vot pe această temă va avea loc în curând.

O promisiune goală de sens, au denunţat mulţi aleşi democraţi, deoarece preşedintele Camerei Reprezentanţilor, Mike Johnson, a refuzat să se angajeze să organizeze un vot similar în camera inferioară.

Mulţi aleşi şi susţinători democraţi cer acum demisii.

Prima ţintă: Chuck Schumer, liderul minorităţii din Senat. Deşi a votat împotrivă duminică seara, este suspectat de mulţi aleşi şi susţinători democraţi că a făcut lobby în culise pentru ca aceşti senatori moderaţi să ajungă la un acord cu republicanii.