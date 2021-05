CONSILIER LOCAL PNL LA SECTORUL 5:"USR PLUS a votat pentru bugetul propus de Cristian Popescu Piedone"

Consilierul local PNL în Consiliul Local Sector 5 George Agafiţei a declarat că liberalii sunt singurii care s-au abţinut la votarea bugetului pentru Primăria Sectorului 5 propus de edilul Cristian Popescu Piedone, iar USR PLUS a votat "pentru", potrivit news.ro.

Într-o postare pe pagina de Facebook a USR PLUS este explicat faptul că amendamentele la buget ale Alianţei au fost acceptate, drept urmare a fost un vot pentru bugetul din acest an. Amendamentele USR PLUS prevăd construirea primei creşe noi, un program voucher social de 500 lei pe lună pentru creşă, destinat cazurilor sociale şi începerea lucrărilor de extindere la Şcoala nr. 280. Aceştia precizează că nu doar au reuşit să impună aceste amendamente, ci şi au diminuat cheltuielile salariale si cheltuielile cu bunuri si servicii din propunerea de buget a primarului Sectorului 5.

"Noi ne-am abţinut fiindcă am avut nişte amendamente care ne-au fost respinse în Consiliu şi atunci ne-am abţinut de la votatul bugetului. USR PLUS a votat «pentru», dar motivele nu le ştiu. PNL a fost singura formaţiune care s-a abţinut de la vot. Au votat «pentru» toţi ceilalţi. Am fost 26 prezenţi, 6 de la PNL s-au abţinut, deci 20 au votat «pentru»". Consiliul local e de 27, dar o persoană a fost absentă", a explicat George Agafiţei, pentru News.ro.

Alianţa USR PLUS a precizat că amendamentele la bugetul propus de primarul Sectorului 5 au fost acceptate şi astfel a fost un vot pentru acest buget

"USR PLUS Sector 5 a obţinut pentru cetăţenii sectorului nostru alocare bugetară pentru:

- construirea primei creşe noi, după ani de aşteptare, cu peste 130 de locuri

- un program de voucher social pentru creşă, destinat cazurilor sociale. Aceste familii va benefică de un voucher de 500 lei/lună pentru a plăti creşa

- demararea lucrărilor de extindere la Şcoala Nr 280, cea mai mare şcoala din sector, unde 1.700 de copii învaţă in 3 schimburi.

Am reuşit să impunem aceste amendamente pe lângă alte proiecte şi, totodată, am diminuat cheltuielile salariale si cheltuielile cu bunuri si servicii din propunerea se buget formulată de Cristian Popescu Piedone.

Întrucât aceste amendamente la bugetul Sectorului 5 au fost votate, USR PLUS Sector 5 a votat bugetul pentru anul 2021", arată postarea de marţi pe pagina de Facebook a USR PLUS.