Constanţa şi Arad, în topul primăriilor care cheltuie sume uriaşe pentru pază privată

Fundaţia pentru Apărarea Cetăţenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) a realizat un top al primăriilor din România care cheltuie cele mai mari sume pentru servicii private de pază, potrivit unui comunicat de presă. Datele arată că Primăria Municipiului Constanţa ocupă primul loc, alocând aproximativ 768.000 de lei lunar pentru pază, cu aproape 40% mai mult decât Primăria Bucureştiului, care cheltuie 444.000 de lei lunar, subliniază comunicatul.

Pe locul al doilea, conform comunicatului, se situează Primăria Municipiului Arad, cu cheltuieli de circa 700.000 de lei lunar, pentru 32 de posturi de pază asigurate de firme private. În top se mai află Primăria Drobeta Turnu Severin (350.000 lei lunar), Primăria Alba Iulia (311.000 lei), Primăria Târgovişte (200.000 lei) şi Primăria Târgu Mureş (150.000 lei), subliniază sursa citată. În total, doar şapte primării cheltuiesc anual peste 35 de milioane de lei pentru servicii de pază, evidenţiază comunicatul.

FACIAS atrage atenţia că aceste cheltuieli sunt recurente şi nu au fost analizate alternative mai eficiente din punct de vedere al costurilor, se arată în sursa menţionată. Conform comunicatului, implementarea unor soluţii digitale moderne, cum ar fi sisteme de monitorizare video integrate într-un dispecerat centralizat, ar putea reduce cheltuielile cu până la 60%.

În paralel, mai multe primării au precizat că serviciile de pază sunt asigurate exclusiv de poliţia locală, evitând astfel risipirea banului public pe contracte cu firme private, completează comunicatul.