Constructor desemnat pentru tronsonul 4 al Autostrăzii A8 Iaşi-Ungheni

Compania Naţională de Investiţii Rutiere anunţă desemnarea constructorului pentru tronsonul 4 al Autostrăzii Târgu Mureş-Iaşi-Ungheni (A8), între Iaşi şi Podul peste Prut de la Ungheni, potrivit unei postări publicate pe pagina oficială de Facebook. Contractul pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor a fost atribuit asocierii de firme din Italia formate din ITINERA S.p.A. (lider), ICM S.p.A. şi SAIPEM S.p.A., valoarea ofertei fiind de 3,57 miliarde lei, fără TVA, conform sursei citate.

Potrivit Companiei Naţionale de Investiţii Rutiere, durata totală de realizare a contractului este de 46 de luni, dintre care 10 luni sunt alocate etapei de proiectare şi 36 de luni execuţiei lucrărilor.

Proiectul vizează construcţia unui tronson cu o lungime de 15,5 kilometri, care include, de asemenea, un segment de aproximativ 5 kilometri pe teritoriul Republica Moldova, reprezentând primul tronson de autostradă peste Prut, potrivit aceleiaşi surse.

Pe traseul tronsonului vor fi realizate 14 poduri şi pasaje, două tuneluri - dintre care unul cu o lungime de aproximativ 1.760 de metri - precum şi două noduri rutiere, inclusiv un nod de perspectivă care va asigura legătura cu Spitalul Regional şi Aeroportul Iaşi, conform informaţiilor comunicate.

În cadrul proiectului a fost prioritizat segmentul de 2,77 kilometri dintre nodul rutier Golăieşti şi Podul peste Prut de la Ungheni, unde lucrările sunt deja într-un stadiu avansat, mai arată compania.

Reprezentanţii Companiei Naţionale de Investiţii Rutiere subliniază că Autostrada A8 reprezintă nu doar un proiect de infrastructură, ci şi o oportunitate de conectare mai strânsă cu spaţiul european, inclusiv dincolo de graniţele Uniunii Europene, potrivit mesajului publicat pe reţeaua socială.