Contakt a înregistrat o creştere de 8% a cifrei de afaceri în 2025 şi venituri mai mari cu 300% din serviciile oferite

Reţeaua românească de magazine Contakt a înregistrat o creştere de 8% a cifrei de afaceri 2025, ajungând la 138 de milioane de lei, faţă de 128,7 milioane lei în 2024, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei, care a subliniat că veniturile din servicii au crescut cu 300% anul trecut.

La finalul lui 2025, Contakt a atins o cifră de afaceri de aproximativ 138 milioane de lei şi un EBITDA de circa 22 milioane de lei, în creştere faţă de 20,2 milioane de lei în anul precedent. Performanţa a fost susţinută de dezvoltarea accelerată a portofoliului de produse şi servicii, în special de extinderea serviciilor oferite direct în magazine, precum curăţarea profesională a telefoanelor şi transferul de date. Lansat ca proiect pilot la finalul lui 2024, acest segment a fost extins în 2025 la nivelul întregii reţele, generând o creştere de peste 300% a încasărilor din servicii, conform sursei citate.

Pentru 2026, Contakt ţinteşte depăşirea cifrei de afaceri din anul precedent şi anunţă o accelerare a creşterii prin extindere internaţională, printr-o mai bună eficienţă operaţional şi prin dezvoltarea portofoliului de produse şi servicii. Strategia companiei pentru anul următor este construită pe mai multe direcţii complementare, cu obiectivul de a susţine marjele de profit şi de a scala modelul de business la nivel regional, a relatat comunicatul.

„Direcţia noastră este clară: mai multe servicii, mai multă valoare pentru client şi un model de business care poate fi replicat eficient, indiferent de piaţă. 2026 este anul în care trecem de la o companie naţională la un jucător cu ambiţii regionale”, a afirmat Darius Petric, cofondator şi preşedinte al Consiliului de Administraţie Contakt, în comunicat.

Un proiect strategic pentru 2026 îl reprezintă consolidarea prezenţei pe piaţa din Cehia, prima extindere a Contakt în afara României. Compania deschide primele locaţii la începutul anului şi pilotează modelul operaţional utilizat cu succes pe piaţa locală, urmând ca până la finalul lui 2026 să atingă un obiectiv de minimum 10 magazine. În paralel, Contakt evaluează oportunităţi de extindere şi pe alte pieţe din Europa Centrală şi de Est, precum Bulgaria, Slovacia şi Polonia, ca parte a unei strategii regionale pe termen mediu.

„Cehia este primul pas într-un plan mai amplu de dezvoltare internaţională. Ne uităm la pieţe stabile, cu putere de cumpărare ridicată şi cu un nivel de concurenţă care permite poziţionarea unui portofoliu mediu-premium şi premium, aşa cum este Contakt. În Cehia vom replica modelul operaţional utilizat cu succes în România. Acest sistem a generat o creştere rapidă pe piaţa din România şi a validat modelul de extindere prin parteneriat. Punem astfel la dispoziţia partenerilor un model de business clar definit, contribuind la formarea şi consolidarea competenţelor lor antreprenoriale”, a declarat Marcel Ioftor, cofondator Contakt, în sursa citată.

O altă direcţie strategică importantă pentru 2026 este optimizarea lanţului de aprovizionare, compania urmărind să ajungă la un mix de 80% achiziţii din China şi 20% din Europa. Această structură are rolul de a susţine creşterea marjelor şi de a compensa impactul majorărilor de costuri operaţionale şi fiscale. În acelaşi timp, Contakt va continua dezvoltarea reţelei de magazine din România, prin testarea unor noi concepte de retail adaptate zonelor care nu sunt deservite de centre comerciale mari, a informat comunicatul.

În 2026 accentul va fi pus pe soluţii cu valoare adăugată pentru consumatori, de la servicii tehnice pentru telefoane, până la pachete integrate de protecţie hardware şi software, precum cele oferite prin parteneriatul cu Bitdefender - protecţie împotriva atacurilor informatice, tentativelor de furt de date, accesului neautorizat la aplicaţii sau conturi, precum şi împotriva programelor care pot afecta funcţionarea optimă a dispozitivelor, conform comunicatului de presă.

În zona de portofoliu, compania mizează pe creşterea vânzărilor generate de parteneriatele strategice cu Swissten, PanzerGlass - brand cu notorietate globală pentru soluţiile de protecţie premium pentru ecran, şi Mobilfox - cel mai mare magazin online de huse personalizate din Sud-Estul Europei, prin care oferă acces la gama completă de huse, a informat sursa menţionată.

Anul 2025 a reprezentat pentru Contakt o perioadă de consolidare într-un context economic dificil, marcat de incertitudine politică, creşterea taxelor şi o temperare a consumului de retail. Chiar şi în aceste condiţii, compania a încheiat anul cu rezultate financiare peste nivelul din 2024, raportând creşteri la nivelul cifrei de afaceri, profitului net şi EBITDA, a relatat sursa citată.

Îniţiativa de listare pe piaţa AeRO a Bursei de Valori Bucureşti a reprezentat o etapă importantă de maturizare, care a contribuit la creşterea vizibilităţii în mediul de business, la clarificarea poziţionării strategice şi la un dialog relevant cu investitorii. Interacţiunea cu piaţa de capital a oferit perspective utile pentru dezvoltarea viitoare, iar deschiderea către o listare rămâne o opţiune pentru o etapă ulterioară, în condiţiile unui context de piaţă mai favorabil şi ale unui model de business scalat la un nivel superior, a informat comunicatul de presă.

„2025 a fost un an în care ne-am testat rezilienţa şi capacitatea de adaptare. Am demonstrate că putem creşte profitabil chiar şi într-un mediu economic complicat, iar această bază solidă ne permite să abordăm cu încredere planurile ambiţioase pentru 2026”, a concluzionat Marcel Ioftor, în comunicat.

În paralel, compania a continuat în 2025 eficientizarea reţelei de retail, prin închiderea magazinelor neperformante şi deschiderea de noi locaţii, ajungând la aproximativ 240 de puncte de vânzare active în România. Tot în 2025, Contakt a finalizat transformarea din SRL în SA şi a încheiat cu succes un audit realizat de Deloitte, un pas esenţial în structurarea operaţiunilor şi creşterea transparenţei organizaţionale, a mai transmis sursa amintită.