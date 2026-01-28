Contestaţie la contractul finanţat prin SAFE pentru tronsonul 4 al Autostrăzii Unirii, respinsă de Consiliul Naţional pentru Soluţionarea Contestaţiilor

Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (CNSC) a respins, pe fond, o contestaţie depusă în data de 13 ianuarie 2026 la documentaţia de atribuire pentru contractul de proiectare şi execuţie a tronsonului 4 al Autostrăzii A8 Târgu Neamţ (Moţca) - Iaşi - Ungheni, obiectiv finanţat prin Programul SAFE, potrivit Agerpres.

Conform sursei citate, decizia CNSC validează, astfel, caracterul obligatoriu al documentaţiei de atribuire exact în forma în care CNIR a elaborat-o, iar procedura îşi urmează etapele de evaluare.

Licitaţia pentru proiectarea şi execuţia tronsonului 4, între DN 24 (Iaşi) şi Podul peste Prut de la Ungheni, la frontiera cu Republica Moldova a fost publicată în SEAP în data de 31 decembrie 2025, a relatat Agerpres. Luni, 26 ianuarie 2026, conform termenului stabilit, au fost deschise ofertele, opt asocieri şi companii depunând oferte pentru contractul de 4,7 miliarde lei, care include şi realizarea primilor kilometri de autostradă din Republica Moldova, a informat sursa amintită.