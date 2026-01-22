CORESPONDENŢĂ DIN STRASBOURG Parlamentul European a amânat ratificarea acordului UE-Mercosur

English Version

Acordul comercial UE-Mercosur va fi analizat de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, care va verifica dacă acesta corespunde tratatelor de organizare şi funcţionare a UE, a decis ieri Parlamentul European, care a votat o rezoluţie în acest sens introdusă de un grup de deputaţi pro-europeni. Rezoluţia respectivă a trecut la o diferenţă mică de voturi - 334 pentru trimiterea la CJUE, 324 împotriva trimiteri -, dar suficientă pentru ca magistraţii europeni să analizeze documentul semnat sâmbăta trecută în Paraguay de Ursula von der Leyen, preşedinta Comisiei Europene.

Menţionăm că, pe ordinea de zi, a mai fost o propunere de rezoluţie privind acelaşi obiect, din partea grupului Patrioţilor pentru Europa, care nu a întrunit voturile necesare pentru aprobare, fiind respinsă cu 402 voturi.

În urma adoptării rezoluţiei propuse de un grup de deputaţi pro-europeni, acordul va fi trimis la CJUE, iar Parlamentul este nevoit să amâne, până se pronunţă Curtea, ratificarea acestui acord ce ar fi trebuit să aibă loc în perioada aprilie-mai 2026.

Înaintea votului, vicepreşedintele Partidului Popular European, Siegfried Mureşan a precizat: "În primul rând, e foarte bine că avem în sfârşit o dezbatere despre acordul de liber schimb dintre Uniunea Europeană şi patru state din America Latină, acord de liber schimb care va reuni peste 700 de milioane de cetăţeni, de consumatori. Este un acord de liber schimb de pe urma căruia Uniunea Europeană ar avea de câştigat. Produsul intern brut al Uniunii Europene va creşte cu până la 80 miliarde euro anual în următorii ani, datorită oportunităţilor pe care exportul fără taxe vamale în America Latina le aduce. Vor fi o serie de oportunităţi pentru multe ramuri ale industriei, inclusiv pentru industria producătoare de automobile, de exemplu, care reprezintă peste 13% din produsul intern brut al României. Oamenii însă trebuie să aibă întotdeauna imaginea completă, bazată pe cifre, bazată pe adevări. (...) Eu îmi doresc ca acest acord să intre în vigoare. Cred că protejează suficient fermierii şi cred că aduce o serie de oportunităţi pentru economie, inclusiv pentru economia României, pentru că vom avea de câştigat”.

Domnia sa a precizat că, în urma acestui vot, Comisia Europeană ar putea să implementeze provizoriu acest acord, până se va pronunţa CJUE şi apoi Parlamentul European, implementare provizorie ce ar putea fi agreată şi de o parte din cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, ceea ce înseamnă că acordul comercial va intra în vigoare.

Imediat după votul din Parlamentul European, PSD a emis un comunicat de presă în care îşi arogă victoria privind adoptarea rezoluţiei de ieri, arogare ce pare plauzibilă ţinând cont că diferenţa a fost de doar 10 voturi în plus pentru trimiterea la CJUE, adică exact numărul de deputaţi europeni pe care social-democraţii îi au în forul de la Strasbourg.

În comunicatul PSD se arată: "Votul europarlamentarilor PSD a înclinat decisiv decizia Parlamentului European în favoarea verificării Acordului Mercosur de către Curtea de Justiţie a Uniunii Europene! Decizia Parlamentului European de a solicita CJUE să analizeze dacă Acordul Mercosur respectă tratatele europene a fost adoptată cu o majoritate de 334 de voturi pentru, faţă de 324 de voturi împotrivă. Cele 10 voturi ale europarlamentarilor PSD au făcut diferenţa! Aşa cum a promis, PSD a votat pentru protejarea fermierilor români şi a sectorului agricol din România şi din Europa. Votul exprimat astăzi în Parlamentul European va suspenda procedura de adoptare a Acordului Mercosur până la pronunţarea CJUE. PSD va continua să folosească toate canalele posibile pentru a determina ca instituţiile europene să introducă în Acord garanţii ferme şi eficiente care să asigure o competiţie egală între fermierii europeni şi cei din America Latină. PSD consideră că beneficiile incontestabile ale Acordului Mercosur nu trebuie obţinute în dauna unor sectoare de activitate care au o pondere semnificativă în economia naţională a României. Susţinem Acordul, dar cu garanţii corecte pentru fermierii români şi europeni”.

PSD menţionează şi efectule votului de ieri: suspendarea acordului comercial până la decizia CJUE. Social-democraţii susţin că, dacă CJUE va stabili că acordul nu respectă legislaţia europeană, atunci în funcţie de motivaţia instanţei, va trebui reluat procesul de adoptare sau chiar întreg procesul de renegociere cu statele Mercosur. Acest lucru va permite includerea în acord a unor garanţii mai ferme pentru fermierii din Uniunea Europeană. Dacă CJUE va stabili că acordul respectă legislaţia UE, atunci procesul de aprobare va fi reluat, cu şanse relativ mari de a fi aprobat şi implementat fără garanţiile suplimentare cerute de fermierii români şi europeni.