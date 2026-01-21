CORESPONDENŢĂ DIN STRASBOURG  Şoşoacă, fake news pe TikTok: Cum a fost inventat un „Auschwitz” la Strasbourg

Parlamentul European a ajuns, din nefericire, nu doar scena deciziilor majore pentru Uniunea Europeană, ci şi vitrina în care se expune, fără jenă, incapacitatea unora de a distinge între reprezentare şi farsă. Acolo unde ar trebui să se audă argumente, unii dintre reprezentanţii României preferă minciuna rostită cu aplomb.

Un exemplu recent este eurodeputatul Diana Iovanovici-Şoşoacă, care a postat marţi seară pe TikTok şi pe alte reţele de socializare un videoclip în care, aparent epuizată de forţe, îi îndeamnă pe românii aflaţi în Franţa să sesizeze autorităţile din Hexagon şi organismele internaţionale. Motivul? O acuzaţie de-a dreptul halucinantă: poliţia şi jandarmeria franceză, respectiv forţele CRS, ar fi vrut să omoare fermierii participanţi la protestul de la Strasbourg, folosind „gaze precum cele de la Auschwitz”.

„Nu au fost gaze lacrimogene, au fost gaze cu efect paralizant. Am văzut oameni care vomitau, care nu erau violenţi. Jandarmii francezi nu ne-au lăsat să chemăm ambulanţe. Au folosit gaze de tipul celor de la Auschwitz. Au vrut să omoare lumea”, afirmă nonşalant, printre lacrimi, din camera de hotel, Diana Şoşoacă.

Fals!

Pentru că mă aflu la Strasbourg, la Parlamentul European, afirm cu tărie că afirmaţiile de mai sus ale Dianei Şoşoacă sunt false. Am fost martor la momentul în care forţele CRS ale Poliţiei franceze au utilizat gaze lacrimogene împotriva fermierilor aflaţi în faţa Parlamentului European. Gazele au fost folosite de trei sau patru ori, strict în contextul în care o parte dintre protestatari au devenit violenţi, atacând forţele de ordine cu grenade fumigene, pe fondul consumului de alcool - vin şi bere - în timpul protestului.

Intervenţia poliţiei a avut un scop clar: calmarea şi dispersarea fermierilor care deveniseră agresivi.

Mai mult, a existat un moment în care unii dintre fermieri au încercat să forţeze intrarea în Parlamentul European, intrând în altercaţii directe cu jandarmii. Situaţia respectivă a fost gestionată profesionist de forţele de ordine, fără utilizarea gazelor lacrimogene. Reiterez: gazele lacrimogene au fost folosite exclusiv în momentul în care unii dintre fermieri au aruncat grenade fumigene către forţele de ordine.

Din relatările colegilor de presă aflaţi dincolo de barajul constituit de forţele CRS în faţa Parlamentului European, am reţinut că unii fermieri au aruncat chiar cu ouă înspre jandarmi. Din imaginile urmărite ulterior pe Facebook, am constatat că în alte oraşe din Franţa protestatarii au aruncat inclusiv cu mere în forţele de ordine.

În aceste condiţii, a susţine că jandarmii francezi au gazat fermieri care protestau paşnic este o minciună.

La fel de falsă este şi afirmaţia potrivit căreia gazele utilizate nu ar fi fost lacrimogene, ci substanţe „mai dure”, cu scop letal, aşa cum pretinde Diana Iovanovici-Şoşoacă.

Citez dintr-un coleg de presă: "Am fost acolo şi am inhalat şi ei gazele. Şoşoacă minte. A fost nasol mai mult la respirat. La ochi, efectul a fost unul moderat”.

Un alt coleg, prezent dincolo de barajul Poliţiei, mi-a declarat: „Am inhalat gaze, dar nu mult, pentru că am avut timp să mă retrag până au căzut pe asfalt”.

Pentru o colegă de presă de la o televiziune de ştiri, singurul efect vizibil al gazelor a fost roşeaţa ochilor - dovadă clară că a fost vorba despre gaze lacrimogene. Niciunul dintre cei trei jurnalişti români prezenţi nu a avut probleme de respiraţie sau de voce, contrar scenariului apocaliptic descris în videoclipul lacrimogen, de sfârşit de lume, postat pe TikTok de Diana Iovanovici-Şoşoacă.

În această dimineaţă l-am întrebat pe unul dintre poliţiştii aflaţi în faţa Parlamentului European ce tip de gaze au fost folosite în seara precedentă. Mi-a transmis, neoficial, că au fost gaze lacrimogene puternice, utilizate pentru dispersarea rapidă a protestatarilor care devin violenţi.

Nu Auschwitz. Nu dorinţa de a omorî oameni. Nu gazare definitivă. Exact contrariul naraţiunii construite de Diana Iovanovici-Şoşoacă.

În concluzie, pot afirma cu certitudine că declaraţiile făcute ieri de şefa SOS România reprezintă încă o minciună adăugată corului deja cunoscut de minciuni pe care aceasta le-a rostit de-a lungul ultimilor ani.