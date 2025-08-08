Cotaţia aurului creşte după ce Donald Trump l-a numit pe Stephen Miran în Board-ul Fed

Aurul şi-a extins creşterea după ce preşedintele SUA, Donald Trump, a anunţat că l-a ales pe Stephen Miran, preşedintele consilierilor economici, pentru un post de guvernator în Consiliul Rezervei Federale (Fed), după demisia surprinzătoare de vineri a guvernatoarei Adriana Kugler, transmit Reuters şi Bloomberg, de la care precizăm următoarele.

Trump spusese că, probabil, va nominaliza un guvernator temporar pentru Board-ul Fed decât un succesor al preşedintelui Fed, Jerome Powell, pe care l-a criticat intens pentru că nu reduce dobânzile. Trump a explicat că Miran, care trebuie confirmat de Senatul SUA, va fi în funcţie doar până în ianuarie, când expira mandatul guvernatorului Fed, Adriana Kugler.

Demisia lui Kugler i-a oferit lui Trump oportunitatea de a instala la Fed o persoană care este de acord cu solicitările lui de reducere a dobânzii.

Şi dolarul s-a depreciat după anunţarea nominalizării, în timp ce cotaţia aurului a crescut cu 0,9%. În mod obişnuit, cotaţia aurului creşte când scad dobânzile.

Anul acesta cotaţia unciei de aur a urcat cu 30%, mai ales în primele luni ale anului, pe fondul tensiunilor geopolitice şi comerciale.

Vineri dimineaţa, cotaţia unciei de aur a crescut cu 0,9%, la 3.400,06 dolari, creşteri înregistrându-se şi la alte metale preţioase: argint, platină şi paladiu.

Pe fondul temerilor privind atenuarea creşterii economiei SUA, în special a pieţei forţei de muncă, dolarul s-a depreciat cu 0,6% săptămâna aceasta, sporind speranţele unei reduceri a dobânzii.

Investitorii sunt îngrijoraţi în legătură cu independenţa şi credibilitatea Rezervei Federale a SUA, în condiţiile în care Powell se află în vizorul lui Trump pentru că a refuzat să reducă dobânzile şi nu a respectat dictatele acestuia. Preşedintele l-a numit public "prost", "cu IQ scăzut" sau "nesimţit".

Dar unii analişti cred că numirea lui Miran nu va avea un impact semnificativ.

"Încă ne aşteptăm ca independenţa băncii centrale să rămână intactă în mare măsură, iar Fed se va concentra pe viitoarele date economice şi pe situaţia generală a economiei SUA", a apreciat Raisah Rasid, analist la J.P. Morgan Asset Management în Singapore.

Luna trecută, Rezerva Federală a SUA a menţinut dobânda de referinţă la un interval cuprins între 4,25% şi 4,50%, în linie cu estimările. Oficialii Fed au apreciat că avansul economiei "s-a moderat în primul semestru din 2025", posibil sprijinind opţiunea reducerii dobânzii la viitoarea reuniune, dacă tendinţa continuă. Dar Fed avertizează că "incertitudinile privind perspectivele economice rămân ridicate", existând riscuri la adresa obiectivelor privind inflaţia şi piaţa forţei de muncă.

Rata dobânzii în SUA nu a mai fost modificată din decembrie 2024, oficialii Fed fiind îngrijoraţi de efectele taxelor vamale asupra economiei şi inflaţiei în acest an.