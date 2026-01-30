Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Crizele regionale sau mondiale pot scumpi serios carburanţii în România. Motorina, vulnerabilul energetic al ţării

T.B.
Comunicate de presă / 30 ianuarie, 09:20

Crizele regionale sau mondiale pot scumpi serios carburanţii în România. Motorina, vulnerabilul energetic al ţării

Pe fondul tensiunilor geopolitice din Europa de Est, dar şi din lume, România ar putea vedea noi scumpiri la carburanţi în lunile următoare. Analizele pieţei arată că motorina rămâne mult mai expusă decât benzina, din cauza dependenţei ridicate de importuri şi a rolului său strategic în transport, agricultură şi industrie, se arată într-un comunicat al Asociaţiei Energiei Iteligente (AEI), remis redacţiei.

Potrivit estimărilor, preţurile pot creşte cu 0,5 până la 4,5 lei pe litru, în funcţie de gravitatea unei eventuale crize regionale, cu motorina în prima linie a scumpirilor.

Scenariul unei crize moderate - scumpiri în valuri mici, dar vizibile

Într-o situaţie cu tensiuni regionale, sancţiuni suplimentare sau dificultăţi minore de transport, benzina ar putea înregistra scumpiri între 0,50 şi 1,25 lei pe litru, iar motorina între 0,60 şi 1,50 lei pe litru.

Chiar dacă acest scenariu nu ar fi unul sever, impactul ar fi imediat, mai ales la motorină, unde cererea rămâne constantă chiar şi în context economic dificil.

Criză severă -motorina poate deveni un produs premium

Dacă apar blocaje logistice, limitări la export sau perturbări în zona Mării Negre, efectele ar fi mult mai pronunţate. Benzina s-ar putea scumpi cu 1,25 - 2,25 lei/l, iar motorina cu 1,75 - 3 lei/l.

Industria transporturilor ar resimţi rapid presiunea, iar costurile suplimentare s-ar propaga către consumatorii finali.

Criză regională majoră - prag critic la pompă

Într-un scenariu extrem - izbucnirea unui conflict extins, embargouri largi sau o criză energetică simultană în regiune - preţurile la pompă pot cunoaşte creşteri dramatice.

Benzina ar avansa cu 2 - 3,25 lei/l, în timp ce motorina ar putea adăuga 3 - 4,5 lei/l la preţul actual.

În acest caz, motorina ar depăşi clar pragul de 10 lei/l, iar în situaţii extreme poate ajunge chiar la 12 lei/l, dacă nu există intervenţii guvernamentale.

De ce motorina este marea problemă?

Diferenţa între cele două tipuri de carburanţi se explică simplu:

-România produce suficientă benzină pentru consumul intern.

-importăm cantităţi importante de motorină, vulnerabilizând piaţa în faţa oricărei perturbări regionale. Cererea de motorină nu scade în criză - transportul de marfă, agricultura şi industria trebuie să funcţioneze.

Preţurile din România sunt influenţate şi de rafinăriile din Bulgaria şi Grecia, ambele expuse tensiunilor din zona Mării Negre.

Astfel, în diverse studii se atrage atenţia că motorina este cu 40-80% mai sensibilă decât benzina la şocuri externe. Astfel, raportat la preţurile actuale - 7,74 lei/l pentru benzină şi 8,0 lei/l pentru motorină - estimările indică trei niveluri posibile de impact:

Minim realist: +0,5 - +1,2 lei/l

Impact mediu: +1,2 - +2,5 lei/l

Impact sever (est Europa în criză): +3 - +4,5 lei/l, în special la motorină

Cu alte cuvinte, chiar şi într-o situaţie fără escaladări dramatice, şoferii vor simţi o presiune suplimentară la pompă.

