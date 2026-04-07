David Popovici lansează o nouă campanie de donaţii pentru copiii aflaţi în grija Hope and Homes for Children România

David Popovici, ambasador Hope and Homes for Children, îşi mobilizează din nou susţinătorii pentru cauza copiilor vulnerabili: campionul olimpic şi-a propus să strângă din donaţii individuale 50.000 de euro până pe 15 aprilie.

Suma este destinată îngrijirii celor 12 copii care cresc în casa familială construită de Hope and Homes for Children în Sectorul 4 al Capitalei.

Sportivul îşi îndeamnă susţinătorii să doneze lunar pentru copiii aflaţi în grija fundaţiei, pentru a le oferi un dar mai important decât orice: stabilitate şi siguranţa că cineva este acolo, constant, pentru ei.

Apelul lui David vine după vizita pe care sportivul le-a făcut-o sâmbăta trecută celor 12 copii, în locuinţa construită pentru ei de Hope and Homes for Children, unde au gătit şi au mâncat împreună.

Casa familială găzduieşte 12 adolescenţi cu vârste între 13 şi 18 ani, ambiţioşi şi dornici să îşi croiască propriul viitor. Şase dintre ei practică judo de performanţă, cu rezultate la campionate naţionale şi regionale.

Toţi copiii beneficiază de sprijin din partea fundaţiei pentru a face faţă cerinţelor şcolare şi sunt îndrumaţi către practicarea sporturilor sau a altor activităţi care îi ajută să se dezvolte.