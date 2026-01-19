Negocierile Ucraina-SUA continuă la Davos, fără acorduri concrete

Discuţiile dintre Ucraina şi Statele Unite privind modalităţile de încheiere a războiului cu Rusia continuă în marja Forumului Economic Mondial de la Davos, a declarat oficialul ucrainean Rustem Umerov, potrivit agenţiei Reuters.

Conform Reuters, Umerov a precizat că aceste consultări au loc după discuţii anterioare desfăşurate în Florida şi vizează identificarea unor mecanisme practice care ar putea fi utilizate într-un eventual proces de implementare a unor soluţii politice sau de securitate. Aceeaşi sursă menţionează că, până în prezent, nu au fost semnate acorduri şi nu au fost anunţate decizii concrete.

Reuters mai arată că întâlnirile de la Davos se înscriu într-un cadru informal de dialog, Forumul Economic Mondial fiind utilizat de părţi ca spaţiu de contacte şi coordonare diplomatică, fără caracter decizional oficial.

Agenţia de presă subliniază că autorităţile americane nu au oferit detalii suplimentare privind conţinutul discuţiilor, iar poziţiile oficiale ale Washingtonului rămân neschimbate la acest stadiu.