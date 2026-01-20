UE, aproape de un acord comercial „istoric” cu India; China avertizează la Davos asupra revenirii la „legea junglei”

Uniunea Europeană este aproape de finalizarea unui acord de liber schimb cu India, în timp ce China a avertizat, la Forumul Economic Mondial de la Davos, că ordinea economică globală riscă să alunece spre „legea junglei”, pe fondul escaladării tensiunilor comerciale, relatează Reuters.

Potrivit Reuters, preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat într-un discurs susţinut la Davos că Uniunea Europeană se află „pe punctul de a încheia un acord comercial istoric” cu India, deşi „mai este de lucru” pentru finalizarea negocierilor. Ea a precizat că un astfel de acord ar crea o piaţă de aproximativ două miliarde de persoane, reprezentând aproape un sfert din PIB-ul global, şi a adăugat că este aşteptată să viziteze India la începutul săptămânii viitoare.

Aceeaşi sursă notează că declaraţiile vin într-un moment în care Europa analizează posibile contramăsuri comerciale, după ce preşedintele SUA, Donald Trump, a ameninţat cu impunerea de tarife pentru opt state europene în contextul disputei privind Groenlanda.

În paralel, vicepremierul chinez He Lifeng a avertizat, într-un discurs la Davos, că lumea nu trebuie să revină la „legea junglei”, unde „cei puternici îi pradă pe cei slabi”. Potrivit Reuters, oficialul chinez a criticat acţiunile „unilaterale” şi acordurile comerciale care încalcă regulile Organizaţiei Mondiale a Comerţului, într-o referire indirectă la politicile comerciale ale Statelor Unite.

Reuters mai arată că He Lifeng a subliniat că sistemul comercial multilateral se confruntă cu „provocări fără precedent” şi a cerut apărarea multilateralismului şi reformarea unei ordini economice globale „mai juste şi mai echitabile”, în contextul în care SUA şi China s-au aflat recent într-un nou episod de război comercial.

Agenţia consemnează, de asemenea, că Statele Unite participă la Davos cu o delegaţie numeroasă, inclusiv secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, iar pe agenda forumului se află şi alte puncte sensibile, precum crizele din Venezuela, Gaza, Ucraina şi Iran.