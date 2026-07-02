DEElR demarează o campanie pentru asigurarea accesului la contoarele clienţilor

Compania Distribuţie Energie Electrică Romania desfăşoară o campanie de informare dedicată utilizatorilor privind importanţa asigurării accesului la aparatele de măsurare amplasate pe proprietăţi private, potrivit unui comunicatul de presă remis redacţiei.

Procesul de verificare reprezintă o obligaţie legală a operatorului, reglementată de Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei, transmite aceeaşi sursă.

Citirea periodică se realizează o dată la trei luni în cazul consumatorilor casnici şi asigură emiterea unor facturi conforme cu energia electrică efectiv consumată, informează sursa citată.

Permiterea accesului elimină diferenţele financiare generate de estimări şi ajută la identificarea defecţiunilor din instalaţiile interioare, notează sursa menţionată.

Directorul General al instituţiei, Mihaela Suciu, precizează: „Accesul la contor nu este doar o obligaţie prevăzută de legislaţie, ci şi o garanţie că fiecare utilizator plăteşte exact energia pe care o consumă.

Prin această campanie ne dorim să consolidăm încrederea utilizatorilor în activitatea echipelor noastre din teren şi să explicăm rolul esenţial pe care citirea periodică a contoarelor îl are pentru funcţionarea corectă a serviciului de distribuţie”, conform comunicatului.

Operatorul de reţea semnalează o creştere recentă a cazurilor în care accesul la echipamente este îngreunat sau chiar refuzat de către proprietari, transmite sursa citată. Anumite situaţii izolate includ acte de agresiune verbală sau fizică împotriva personalului de teren în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu, informează sursa menţionată.

Echipele de verificare poartă în permanenţă legitimaţia de serviciu la vedere în cele 18 judeţe deservite din ţară, potrivit comunicatului.