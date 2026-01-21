Delegaţia României de la Davos s-a întâlnit cu premierul Republicii Moldova

Relaţia dintre Republica Moldova şi România nu doar că a rezistat în timp şi se bazează pe o prietenie strânsă şi valori comune, dar se consolidează prin fiecare proiect realizat împreună, a declarat prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, la întâlnirea cu reprezentanţii delegaţiei române la Forumul Economic Mondial de la Davos, respectiv ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, şi ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, conform Agerpres.

Munteanu a mulţumit reprezentanţilor Guvernului României pentru solidaritatea şi relaţia de prietenie dintre cele două state, precum şi pentru sprijinul constant acordat Republicii Moldova în parcursul său de integrare europeană, potrivit Agerpres.

Totodată, s-a subliniat că, anul trecut, România a fost principalul partener comercial şi investiţional al Republicii Moldova, schimburile comerciale bilaterale depăşind trei miliarde de euro, iar investiţiile româneşti ajungând la aproximativ 35 de milioane de euro, relatează Agerpres.

„Construim punţi care depăşesc graniţele geografice. De la energie şi infrastructură rutieră până la educaţie, sănătate şi cultură, avem planuri ambiţioase şi proiecte comune importante, care ne apropie de aderarea la Uniunea Europeană şi contribuie la îmbunătăţirea vieţii cetăţenilor”, a declarat premierul de la Chişinău, a informat sursa menţionată.