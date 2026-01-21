Distrigaz Sud Reţele a întrerupt temporar alimentarea cu gaze pe mai multe străzi din sectorul 1

Distrigaz Sud Reţele a întrerupt temporar alimentarea cu gaze naturale pe mai multe străzi din sectorul 1 al municipiului Bucureşti, în urma unui incident la reţeaua de distribuţie de pe strada Câineni, pentru a pune consumatorii în siguranţă, informează Agerpres.

Potrivit unui comunicat al companiei, în urma acestei întreruperi, sunt afectaţi 3.021 de clienţi casnici şi non-casnici situaţi pe străzile: Crăciun Mihai, Liţa, Feldioara, Garofiţei, Stindardului, Luptătorilor, Elocinţei, Epureşti, Şinca, Neatârnării, Neajlovului, Ciacova, Steluţei, Cireşoaia, Ing. Pătulea, Bârgăului, Izbiceni, Jiului, Gloriei, Sălătruc, Snagov, Cornăţel, Limpejoarei, Gheorghe Vâlceanul, Coralilor, Robăneşti, Nataţiei, Mihăileni, Elanului, Omului, Târnăveni, Oinei, Calcarului, Turnu Roşu, Câineni, Piatra Morii, Acumulatorului, Căiuţi, Daimaca Victor, Scroviştea şi Târnavei, din sectorul 1 al municipiului Bucureşti.

Echipele Distrigaz Sud se află la faţa locului pentru remedierea defectului. Reluarea alimentării cu gaze naturale a clienţilor afectaţi se va face în cursul zilei de miercuri, în jurul orei 19:00, precizează compania.

Distrigaz Sud Reţele are o expertiză de 51 de ani în domeniu, având 2.323.728 clienţi, circa 24.483 km reţea şi 3.019 de angajaţi. Distrigaz Sud Reţele operează reţeaua de distribuţie de gaze naturale în 1.398 de localităţi, pe raza a 20 judeţe din sudul şi centrul României: Argeş, Brăila, Braşov, Buzău, Călăraşi, Constanţa, Covasna, Dâmboviţa, Dolj, Galaţi, Giurgiu, Gorj, Ialomiţa, Ilfov, Olt, Prahova, Tulcea, Vâlcea, Vrancea, Teleorman şi în Municipiul Bucureşti.