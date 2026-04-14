Dominic Fritz: ”Domnul preşedinte are un rol constituţional pe care îl îndeplineşte”

Preşedintele USR, Dominic Fritz, a declarat că este în relaţii bune cu preşedintele Nicuşor Dan, care are un rol constituţional pe care îl îndeplineşte, iar în acest lucru depinde şi de o majoritate în Parlament, informează news.ro.

Fritz a precizat că încă se află în coaliţie cu PSD şi că există acum o ”normalitate instituţională”.

”Suntem în relaţii bune, bineînţeles. Domnul preşedinte are un rol constituţional pe care îl îndeplineşte, în asta depinde şi de o majoritate în Parlament. Eu însumi sunt, ca preşedinte de partid, într-o coaliţie, încă, cu PSD şi de aceea e o normalitate instituţională”, a declarat, marţi, Dominic Fritz.

Şeful USR a adăugat că după 20 aprilie se va vedea ce face PSD, despre care a spus că încearcă ”să arunce coaliţia în aer” din cauză că social-democraţii nu sunt de acord cu anumite reforme.

”Vom vedea acuma, în 20 aprilie, ce face PSD. Aşa cum am spus şi în trecut, cred că este iresponsabil că în această situaţie, extrem de vulnerabilă, în care românii îşi fac multe griji despre ce se întâmplă în lume, în România, cu economia, care creşte, din nou, inflaţia, acuma să încerce să arunce coaliţia în aer pentru că nu sunt de acord cu anumite reforme. Dar asta e ceva ce trebuie să vedem după 20 aprilie”, a declarat Fritz.

Întrebat dacă mai are întâlniri săptămânale cu Nicuşor Dan, liderul USR a precizat că în ultimele două săptămâni aceste întâlniri nu au mai avut loc.

”În ultimele două săptămâni nu, că au fost sărbători de Paşti, dar bineînţeles că o să continuăm”, a adăugat Fritz.