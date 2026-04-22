Dominic Fritz, potrivit Agerpres: „USR îl susţine în continuare pe premierul Ilie Bolojan”

Uniunea Salvaţi România îl susţine pe premierul Ilie Bolojan, i-a transmis miercuri preşedintelui Nicuşor Dan liderul USR, Dominic Fritz, în cadrul consultărilor de la Palatul Cotroceni, potrivit Agerpres.

„L-am asigurat (pe preşedinte) că îl susţinem pe premierul Ilie Bolojan şi am spus că o să continuăm prezenţa noastră în acest guvern, tocmai pentru că suntem îngrijoraţi de pierderea celor 10 miliarde de euro din PNRR. (...) Este evident că nu există o cale uşoară din criza în care ne-a aruncat PSD. I-am exprimat preşedintelui aşteptarea noastră ca PSD, chiar în această criză, să arate un minim de responsabilitate faţă de această ţară”, a informat Fritz, într-o declaraţie de presă susţinută la Palatul Cotroceni, conform Agerpres.

Delegaţia Uniunea Salvaţi România prezentă la consultări a fost condusă de preşedintele Dominic Fritz şi i-a inclus pe ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, ministrul Mediului, Diana Buzoianu, ministrul Apărării, Radu Miruţă, lidera deputaţilor USR, Diana Stoica, precum şi pe Oana Murariu, secretar al Camerei Deputaţilor, notează Agerpres.